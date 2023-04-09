Bellingcat: 'секретные документы' Пентагона о контрнаступлении ВСУ появились в сети месяц назад

Министерства обороны и юстиции США в последний месяц занимались расследованием обстоятельств, при которых оказались "слитыми" документы якобы о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины на временно подконтрольные России регионы. В то же время авторитетные расследователи издания Bellingcat обнаружили, что утечка засекреченных документов западной разведки на ныне удаленном сервере в Discord могла начаться раньше марта, когда они были опубликованы.

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Об этом говорится на сайте расследования. Поскольку каналы были удалены из-за разногласий, вызванных утечкой документов, Bellingcat не смогла подтвердить это заявление.

5 апреля документы начали распространяться в пророссийских Telegram каналах. Первую версию расследователи обнаружили в Telegram-канале Donbass Devushka. Однако за несколько часов до этого было опубликовано на одном из форумов 4chan. В то же время 4 марта – за месяц до сообщений Telegram и 4chan – данные были опубликованы на сервере Discord.

"Как ни странно, каналы Discord, на которых были размещены документы, датированные мартом, были сосредоточены на компьютерной игре Minecraft и фандоме филиппинской знаменитости YouTube. Затем они распространились на другие сайты, такие как имиджборд 4Chan, прежде чем появились в Telegram, Twitter, а затем в последние дни в крупных медиа-издательствах по всему миру", – указано в материале Bellingcat.

Напомним, что накануне засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны перед запланированным контрнаступлением, оказались в сети. Пентагон немедленно занялся расследованием этого инцидента.

На утечку стратегической информации отреагировали и в Офисе президента. Представители ведомства отметили, что опубликованные данные, скорее, содержат статистический анализ поставок, и заверили, что, безусловно, о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

"Но это только стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше. К реальным планам Украины это не имеет отношения", – написал советник главы Офиса Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта защитники Украины подтвердили, что активно готовятся к контрнаступлению. Солдаты ВСУ предприняли попытку штурмовать вражеские позиции на Запорожском направлении для того, чтобы занять наиболее выгодные позиции.

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