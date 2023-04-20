Беларусские пограничники устроили провокацию на границе с Литвой: пытались переправить нелегальных мигрантов. Фото

Литва зафиксировала нарушение, совершенное беларусскими пограничниками на границе. Те помогали нелегальным мигрантам перейти на территорию Литвы в районе деревни Дубучай Варенского района.

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Это произошло 18 апреля в 20:30. Как пишет Delfi, незаконное пересечение границы пресекли пограничники заставы им. Александраса Бараускаса.

На видео видно, что в Литву хотели попасть пять человек. До границы их проводили белорусские пограничники. Сперва три человека пытались с помощью инструментов разрезать колючую проволоку и защитный забор. Потом к месту подошли мигранты в сопровождении сотрудников пограничной службы РБ.

В это место сразу же выехали литовские пограничники. Один из экипажей подъехал к границе с включенными огнями, напугав беларусов, которые разрезали забор, и мигрантов.

Четверо белорусских пограничников с неизвестными удалились в глубь территории соседней страны.

В Литве сообщили, что ведут расследование. Напомним, что за последнюю неделю были зафиксированы два случая нарушения границы этой страны со стороны Беларуси.

Как писал OBOZREVATEL, в начале апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна предоставит Украине очередной пакет военной помощи. Его сумма – 41 млн евро.

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