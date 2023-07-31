Гибридная операция: Беларусь помогает нелегалам пересечь границу с Польшей

Белорусские правоохранительные органы перевозят до приграничных территорий с Польшей не только нелегальных мигрантов из третьих стран, но также оборудование, которое может быть использовано для преодоления границы. Они могут рассматривать вариант нападения на поляков.

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Об этом сообщил правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин. По его словам, эти действия могут быть связаны с возможным российским планом дестабилизации Европы, включая восточный фланг НАТО.

"На границе с Беларусью все еще опасно. На польские патрули нападают агрессивно настроенные иностранцы. Каждый день офицеры и солдаты подвергаются агрессии", – заявил Жарин.

Он утверждает, что белорусские власти перевозят не только мигрантов через границу с Польшей, но также предоставляют "оборудование для преодоления границы" (такое как лестницы и резальные инструменты) и предметы, которые могут быть использованы для нападения на поляков (например, камни, кирпичи и брусчатка).

"Гибридная операция с использованием мигрантов продолжается. На Польшу идет атака, эти действия являются частью российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО", – отметил правительственный уполномоченный.

Кроме того, он сообщил о данных пограничной службы, согласно которым в субботу из Белоруссии в Польшу пытались нелегально попасть 91 иностранный гражданин. В группе мигрантов находились граждане Индии, Непала, Ирана, Либерии и Сомали.

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