Беларусь подала документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц оппозиционерки Светланы Тихановской и передал документы о ее экстрадиции в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства. В частности, соратников Тихановской подозревают в подготовке к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов в городе Гомеле.

"С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", – заявили в Следственном комитете Беларуси.

Кроме того, согласно этой версии, белорусская оппозиция якобы искала для осуществления своего плана исполнителей среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В итоге четверо доверенных лиц Тихановской были задержаны и взяты под стражу 6-8 августа, а сама она объявлена в розыск. Белорусские правоохранители уточнили, что о перечисленных обстоятельствах узнали в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа оппозиционерки Сергея Тихановского.

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