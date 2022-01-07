Сегодня мы видим, что ожидало Украину, если бы Майдан не сумел опередить Путина и Януковича.

1. Сегодня Президент Токаев обратился к народу Казахстана не на родном казахском, а... на русском языке.

Очевидно, что главные слушатели и адресаты обращения для Токаева – не народ Казахстана, а Кремль.

2. "Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения".

Токаев разрешил расстрелы на месте без всякой оглядки на закон.

3. "Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожить.... Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов".

Видео дня

То есть никаких переговоров не будет – будут расстрелы на месте без суда и следствия. Все протестующие – бандиты, которых Токаев лишил всяких гражданских прав.

4. "Подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые "свободные" средства массовой информации и "забугорные" деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа".

О нарушении коренных интересов казахов Токаев заявил на русском языке после того, как для подавления протестов прибыли российские войска. Но виноваты во всем, конечно, "свободные СМИ".

5. Минобороны РФ заявило, что в Казахстан введены части 45-й бригады спецназ ВДВ, 31-й десантно-штурмовой бригады, 98-й воздушно-десантной дивизии. Эти части принимали участие во вторжении в Украину в Крыму и на Донбассе, в нападении на украинские войска под Иловайском. Командует группировкой генерал Сердюков, который командовал силами вторжения в Крыму.

6. Главным выгодополучателем является Россия. Токаев стал российской марионеткой в обмен на силовую защиту, и разрешил устроить новые военные базы РФ в Казахстане. По сути, ради своего кресла Токаев сдал суверенитет своей страны и предал свой народ.

7. Силовое подавление восстания в Казахстане для России станет примером и стимулом проведения более активных силовых действий против Украины.