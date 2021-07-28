Байден заявил об угрозе кибератак: возрастает вероятность войны с большим государством

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе серьезных кибератак. По его словам, она растет со стороны России и Китая, в связи с чем увеличивается вероятность "настоящей войны с оружием".

Как пишет Reuters, сейчас в администрации Байдена кибербезопасность стала первым приоритетом на повестке дня. Это связано с недавней серией атак на компании SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS и Kaseya.

Взлом ряда компаний нанес США большой ущерб. Некоторые из атак затронули запасы топлива и продовольствия в разных частях страны.

"Я думаю, что более чем вероятно, что мы закончим войной – настоящей войной с оружием с большим государством – это будет следствием кибератак, и вероятность растет в геометрической прогрессии", – сказал Байден во время своего выступления в офисе директора Национальной разведки США.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Байден потребовал от президента России Владимира Путина принять меры для сдерживания киберпреступников из РФ. Также он предупредил, что Соединенные Штаты будут предпринимать любые действия для защиты.

Президент США отреагировал на недавнюю хакерскую атаку, в результате которой пострадали около 200 американских компаний во Флориде. По его словам, в Штатах пока не уверены, стоит ли за этим Россия, проводится расследование.