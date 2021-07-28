Байден заявил об угрозе кибератак: возрастает вероятность войны с большим государством

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Джо Байден заявил об угрозе кибератак

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе серьезных кибератак. По его словам, она растет со стороны России и Китая, в связи с чем увеличивается вероятность "настоящей войны с оружием".

Как пишет Reuters, сейчас в администрации Байдена кибербезопасность стала первым приоритетом на повестке дня. Это связано с недавней серией атак на компании SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS и Kaseya.

Взлом ряда компаний нанес США большой ущерб. Некоторые из атак затронули запасы топлива и продовольствия в разных частях страны.

"Я думаю, что более чем вероятно, что мы закончим войной – настоящей войной с оружием с большим государством – это будет следствием кибератак, и вероятность растет в геометрической прогрессии", – сказал Байден во время своего выступления в офисе директора Национальной разведки США.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Байден потребовал от президента России Владимира Путина принять меры для сдерживания киберпреступников из РФ. Также он предупредил, что Соединенные Штаты будут предпринимать любые действия для защиты.

  • Президент США отреагировал на недавнюю хакерскую атаку, в результате которой пострадали около 200 американских компаний во Флориде. По его словам, в Штатах пока не уверены, стоит ли за этим Россия, проводится расследование.

  • Байден во время переговоров с Путиным передал тому список американских объектов, которые не должны подвергаться кибератакам. Всего их 16.

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