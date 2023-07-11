Байден заявил, что страны-члены НАТО согласовали общую позицию по членству Украины

Президент США Джо Байден заявил, что государства в составе НАТО согласовали общую позицию по Украине в составе Североатлантического альянса. Подобная политика выстроилась в ответ на резкое заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который возмущен неготовностью коллективного Запада определиться с членством нашей страны в главном оборонном Союзе.

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Слова американского политика передают корреспонденты из Вильнюса, где проходит саммит НАТО. Байден одобрил твердое решение украинской стороны двигаться в сторону альянса.

"Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться... Мы согласовали формулировки, имеющие отношение к присоединению Украины к НАТО", – анонсировал глава Белого дома в Вашингтоне.

Напомним, что 11 июля стартовал саммит стран НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс, а еще того, что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Именно это будет одним из главных вопросов встречи, однако натовские страны до сих пор не согласовали декларацию относительно предоставления Киеву гарантий безопасности.

Президент Зеленский обозначил сразу на пути в литовскую столицу, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок даже для приглашения Украины и когда "прилагается какая-то странная формулировка" об "условиях" для этого.

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – указал украинский гарант.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что польский лидер Дуда на саммите в Вильнюсе заявил, что после завершения войны НАТО могло бы направить в Украину миротворцев. Он сказал о готовности своей страны принять участие в возможной такой миссии по наблюдению за прекращением огня.

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