Байден впервые в истории США предложил сделать федеральным чиновником трансгендера

Избранный президент США Джо Байден предложил назначить помощником министра здравоохранения страны трансгендера Рейчел Ливайн.

Об этом сообщается на сайте Байдена-Харрис. Если ее кандидатуру утвердит Сенат, то Ливайн станет первым трансгендерным чиновником на федеральном уровне.

В своем заявлении Байден выразил надежду, что ей удастся помочь побороть стране коронавирус.

"Доктор Рэйчел Ливайн обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию – независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности – и удовлетворить потребности здравоохранения нашей стране в этот критический момент", – отметил избранный президент.

В свою очередь избранный вице-президент Камала Харрис назвала Ливайн "опытным госслужащим", способным "сдержать пандемию и защитить здоровье американцев".

Ливайн сейчас занимает пост министра здравоохранения Пенсильвании. Также она профессор педиатрии и психиатрии в Медицинском колледже штата.

До этого работала врачом и помощником министра здравоохранения. За время своей карьеры она писала на темы опиоидного кризиса, ЛГБТ-медицины, медицинской марихуаны, расстройствах поведения и подростковой медицине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что первые указы Байдена будут касаться борьбы с коронавирусом, Парижского климатического соглашения и иммиграции.