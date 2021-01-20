Байден в своей первой речи в качестве президента США заявил, что "воля народа была услышана"

Джо Байден выступил в Капитолии с первой официальной речью в качестве нового президента Соединенных Штатов Америки.

В ней он заявил, что "воля народа была услышана", пишет CNN. Издание опубликовало основные тезисы его речи.

Приняв присягу, Байден сказал, что день инаугурации был праздником демократии.

"Сегодня мы празднуем победу не кандидата, а дела – дела демократии. Воля народа была услышана, и воля народа была учтена. Мы снова узнали, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала".

Он поблагодарил всех своих предшественников "от обеих партий".

Байден назвал день инаугурации "днем Америки, днем истории и надежды, обновления и решимости".

"Америка была заново испытана, и Америка приняла вызов", – заявил новый глава Соединенных Штатов.

Также Байден в своей речи вспомнил о том, что США потеряла из-за пандемии коронавируса больше жизней, чем во время Второй мировой войны. Он отметил, что стране "многое нужно исправить, многое восстановить, многое залечить, многое построить и многое выиграть".

Он призвал граждан США проявить единство в сложной ситуации, в которой оказалась Америка из-за коронавируса, падения экономики и расового кризиса.

Новый президент Америки заявил, что выведет взаимодействие страны с мировым сообществом на новый уровень и "восстановит утраченные союзы".

"Мы будем демонстрировать не только пример нашей силы, но и силу нашего примера. Мы будем сильным и надежным партнером во имя мира, прогресса и безопасности", – добавил он.

Глава США пообещал американцам, что всегда будет с ними "на одном уровне".

"Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку", – заявил Байден.

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