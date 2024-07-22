Байден стал рекордсменом из-за выхода из президентской гонки: это первый случай за полвека

Выход действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки – это первый подобный случай за последний полвека. В предыдущий раз это произошло в 1968 году.

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Об этом пишет издание CNN. Тогда глава Штатов отказался от участия в выборах из-за неудачной предвыборной кампании – это был Линдон Джонсон, развернувший полноценное вмешательство США в войну во Вьетнаме.

Его сменил республиканец Ричард Никсон.

"Это первый случай, когда президент США выбыл из перевыборов за десятилетие, вспоминая воспоминания президента Линдона Джонсона, решившего не баллотироваться на второй полный срок в 1968 году. Хотя решение Байдена пришло на несколько месяцев позже объявления Джонсона", – пишут журналисты.

Уход Байдена с президентской гонки, как указывается в материале, произошел после недель беспокойства по поводу выносливости и умственных способностей 81-летнего президента. Также было много скепсиса по поводу его способности эффективно проводить кампанию против бывшего президента Дональда Трампа и руководить страной еще четыре года.

Решение Байдена также может вызвать вопрос его способности исполнять обязанности президента до конца своего срока, пишет CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнюю вице-президента Камалу Гаррис.

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