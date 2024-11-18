Байден стал первым из действующих президентов, который отправился в Амазонию: детали поездки и фото

Джо Байден стал первым президентом Соединенных Штатов Америки, который во время пребывания в должности отправился с визитом в Амазонский тропический лес. Глава Белого дома осмотрел территорию Амазонии, поврежденную пожарами.

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Ою этом пишет The Independent. Отмечается, что поездка Байдена имеет символическое значение, учитывая, что Штаты, скорее всего, серьезно скорректируют свою политику в отношении изменения климата с приходом в Белый дом Дональда Трампа, победившего на выборах.

Находясь в Амазонии, Байден совершил полет на борту своего президентского вертолета Marine One, осматривая слияние рек Амазонки и Рио-Негро в Манаусе, где уровень воды резко упал из-за сильнейшей засухи за десятилетия. Президента сопровождал бразильский ученый и лауреат Нобелевской премии Карлос Нобре. Он ранее предупредил, что Амазонию, возможно, уже не спасти, поскольку вырубка лесов изменила погодные условия, которые поддерживают климат ее джунглей.

Байден также посетил Музей Амазонии в Манаусе, где встретился с лидерами коренных народов, которые хотят защитить тропические леса.

"Лесные деревья мира выдыхают углекислый газ из атмосферы, и тем не менее каждую минуту мир вырубает лес, эквивалентный 10 футбольным полям", — сказал он журналистам. Ученые говорят, что сохранение Амазонки имеет жизненно важное значение для сдерживания изменения климата.

Ее тропический лес перерабатывает множество мировых выбросов углекислого газа, который считается одной из причин изменения климата.

Байден посещает Амазонию в рамках шестидневной поездки в Южную Америку, первой поездки на континент за время своего президентства. Президент приехал из Лимы (Перу), где принял участие в ежегодном саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

После остановки в Манаусе он отправится в Рио-де-Жанейро на саммит лидеров "Группы двадцати".

В 2023 году Белый дом объявил о планах по внесению $500 млн в Amazon Fund, самую значительную международную совместную работу по сохранению тропических лесов. На данный момент уже выделено $50 млн. 17 ноября Вашингтон объявил о дополнительном взносе в фонд в размере $50 млн.

"Для действующего президента важно посетить Амазонку. Это показывает личную приверженность президента. Тем не менее, мы не можем ожидать конкретных результатов от этого визита", – сказала Суэли Араужо, бывшая руководительница Бразильского агентства по охране окружающей среды и координатор государственной политики некоммерческой организации Climate Observatory.

Издание пишет, что администрация Трампа вряд ли будет уделять внимание Амазонке или чему-либо, связанному с изменением климата. Избранный президент-республиканец уже заявил, что снова выйдет из Парижского соглашения, глобального пакта, заключенного для предотвращения угрозы катастрофического изменения климата, после того, как Байден подтвердил свою приверженность соглашению.

Трамп назвал изменение климата "мистификацией" и заявил, что отменит правила энергоэффективности администрации Байдена.

В начале этого года Агентство космических исследований Бразилии (Inpe) заявило, что скорость вырубки лесов в бразильской Амазонии снизилась почти на 50% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Площадь Амазонии почти равна размеру Австралии. Ее тропический лес перерабатывает множество мировых выбросов углекислого газа, который считается одной из причин изменения климата. Президент Бразилии Лула да Силва пообещал прекратить вырубку лесов в этом регионе к 2030 году.

В воскресенье в Белом доме объявили о серии новых усилий, направленных на поддержку Амазонии и сдерживание последствий изменения климата.

Среди действий — запуск финансовой коалиции, которая стремится стимулировать не менее $10 млрд государственных и частных инвестиций в восстановление земель и проекты, связанные с биоэкономикой, к 2030 году, а также кредит в размере $37,5 млн организации Mombak Gestora de Recursos Ltda. для поддержки масштабной высадки местных видов деревьев в Бразилии.

Байден также собирается подписать декларацию США, объявляющую 17 ноября Международным днем ​​охраны природы, и подчеркнет в своих выступлениях во время визита, что США находятся на пути к выделению $11 млрд на международное климатическое финансирование в 2024 году, что в шесть раз больше, чем в начале его срока.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о серьезной обеспокоенности длительной поддержкой оборонной отрасли России со стороны Пекина. Также он выразил резкое недовольство развертыванием тысяч северокорейских солдат в РФ.

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