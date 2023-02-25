Китай заблокировал коммюнике саммита G20, в котором должны были осудить вторжение России в Украину – Reuters

Делегации Китая и России 25 февраля заблокировали коммюнике саммита G20, которое должно было осудить российское вторжение в Украину. А Индия, президент "Большой двадцатки" в этом году, настаивала на отказе от использования слова "война" в документе.

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Как сообщает Reuters, США и их союзники по G7 были непреклонны в требовании коммюнике прямо осудить РФ за вторжение. Саммит министров финансов и глав центральных банков "Большой двадцатки" был организован Индией.

Высокопоставленный источник G20 сказал, что переговоры по коммюнике были трудными, поскольку Россия и Китай блокировали предложения стран Запада.

По словам источников, консенсус по коммюнике маловероятен и встреча, вероятно, закончится заявлением принимающей стороны по итогам обсуждения.

Напомним, 23 февраля Индия и Китай воздержались, когда ООН подавляющим большинством голосов проголосовала за требование от России вывести свои войска из Украины и прекратить боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным CNN, разведка США выяснила, что Пекин рассматривает возможность передачи России беспилотников и боеприпасов. Вашингтон уже предупредил КНР о последствия возможной военной помощи агрессору.