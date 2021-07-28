Байден провел встречу с Тихановской: экс-кандидат в президенты просит США о помощи

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом. Она призвала американского лидера помочь "сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии".

О чем шла речь во время встречи, рассказала сама белорусская оппозиционерка в своем Telegram-канале. По словам Тихановской, она призвала Байдена поддержать белорусов, которые подвергаются репрессиям со стороны режима Лукашенко и усилить давление на него, чтобы добиться освобождения политзаключенных.

Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что гордится своим народом, который восстал против тирана Лукашенко и уже год противостоит ему. Она отметила, что за это время 36 тысяч белорусов прошли через аресты и пытки, а 10 тысяч из них – погибли.

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Белорусскую революцию Тихановская назвала демократическим выбором народа и отметила, что поддержать его – это моральный долг Соединенных Штатов.

Она подчеркнула, что суверенитет Беларуси не подлежит обсуждению, поэтому любые соглашения, подписанные нелегитимным Лукашенко, являются незаконными.

По убеждению Тихановской, кризис в Беларуси могут решить только новые свободные выборы под международным контролем. Поэтому этот вопрос должен быть занесен в повестку дня ООН и ОБСЕ, а все виновные в кровавых репрессиях должны предстать перед международными судами, считает оппозиционер.

Президент США Джо Байден в своем Twitter рассказал о встрече с Тихановской и заявил о поддержке США белорусского народа.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", — написал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена планирует ввести новые экономические санкции против Беларуси и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Вопрос дополнительных санкций впервые нарушили в Вашингтоне после визита туда Светланы Тихановской. На встречах в Белом доме именно она настаивала на введении более жестких ограничений.