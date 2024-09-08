Байден провел в отпуске 40% своего президентского срока

Национальный комитет Республиканской партии уличил президента США Джо Байдена в слишком частых отпусках. Глава государства за четыре года своего пребывания у власти провел в общей сложности 532 дня отпуска.

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Такой показатель эквивалентный 48 годам отпусков. Об этом сообщает New York Post.

В Республиканской партии возмутились, что Байден тратит на отдых и развлечения почти столько же времени, сколько на управление страной. В общем за четыре года президент США провел в отпуске 532 дня, при том, что общий срок его каденции составляет 1326 дней.

Национальный комитет республиканцев отмечает, что среднестатистическому американцу, у которого отпуск составляет 11 дней в году, потребовалось бы около 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных дней.

Главный юрисконсульт бюджетного управления Белого дома при бывшем президенте Дональде Трампе Марк Паолетта решил связать количество выходных дней Байдена с уровнем инфляции в США. Представитель Трампа выдал, что якобы из-за регулярных отпусков президента Байдена "цены слишком высоки, а границы переполнены миллионами нелегальных иммигрантов, совершающих жестокие преступления".

В то же время помощники президента неоднократно заявляли, что Байден, как и предыдущие президенты, работает удаленно и остается на связи во время перерыва.

Напомним, президент США Джо Байден осудил российскую ракетную атаку по Полтаве 3 сентября. Он назвал это нападение трагическим напоминанием о постоянных попытках диктатора Владимира Путина сломить свободу свободного народа и заверил, что Россия не победит в этой войне.

Ранее сообщалось, что в США пока не изменили свою политику по предоставлению Украине возможностей, а также дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям в глубине территории России. На позицию Вашингтона не повлиял удар россиян по Полтаве 3 сентября, унесший жизни более 50 человек.

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