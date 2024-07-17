"Яблочко" — перевод достаточно вольный, "центр мишени" — более точный, хотя разница и невелика.

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"Пора поместить Трампа в центр мишени [bullseye]" — сказал президент своим донорам, которые после покушения на Трампа не стали из этих слов делать тайны, а Байден, когда о его фразе стало известно, неуклюже пояснил, что то была "фигура речи".

Я не знаю, как теперь он собирается снова стать президентом и спасёт ли уже ситуацию, если он таки уйдёт: колеблющиеся в своём выборе "центр мишени" простить демократам не смогут, а решающим фактором в президентской гонке станут именно они — те, кто пока ещё не определился и взвешивает.

А кто демократам после этого даст денег? Чтобы опозорить и себя, и свой бизнес?

На публику президент говорил о том, что он молится за Трампа и что стране нужно примирение, а потенциальным спонсорам накануне — о центре мишени! Да здесь вообще могут найти повод для импичмента!

Кстати, это решило бы все проблемы. Ну — почти все. Демократы бы отмылись, а, кроме того, импичмент в значительной степени развязал бы им руки на съезде, и уже после этого новый их кандидат имел бы определённый шанс.

Хотя есть у демократов проблема ещё одна. Уже после знаменитых дебатов и байденовских оговорок на саммите НАТО — Трамп не только оказался жертвой агрессии, спровоцированной президентом (а раскрутят это именно так!), но и сделал очень удачный (хотя и плохой для Украины) выбор своего кандидата в вице-президенты.

40-летний (пока ему вообще 39), выходец из самых низов общества, честно своим умом заработал огромные деньги, в прошлом морпех, имеет опыт войны в Ираке, исключительно квалифицированный финансист и юрист, сенатор от сложного переменчивого штата, а кроме того — прекрасный оратор!

Уже говорят, что Трамп идёт на три срока: один — свой, два — Ди Вэнса. Какая там Камала Харрис… Кстати, жена у вице-кандидата индианка, так что этнический фактор тоже сработает.

Если Трампа не убьют, у Америки будет совсем новое будущее. А вот у Украины есть ещё почти четыре месяца, чтобы сделать то, чего не было сделано за почти четыре года, — наладить, наконец, нормальные отношения с республиканцами.

Меньше истерики, ведь она не поможет, и больше конструктива. Брать пример с Бориса Джонсона, настроенного очень оптимистично в отношении помощи Украине от Америки при Трампе.