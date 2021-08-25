Байден озвучил сроки завершения эвакуации из Афганистана: каждый день создает дополнительный риск

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты намерены завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа. Однако этот срок может быть продлен в случае сотрудничества со стороны террористической группировки "Талибан".

Байден отметил, что США намерены уложиться в указанный срок, поскольку нарастают опасения по поводу угрозы нападений террористов. Об этом пишет Reuters.

"Чем раньше мы закончим, тем лучше. Каждый день операций увеличивает риск для наших войск", – сказал лидер американцев.

По его словам, продолжение координации с Талибаном по-прежнему имеет решающее значение для соблюдения установленных сроков, но назвал это "шаткой ситуацией" с "серьезным риском выхода из строя со временем".

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Байден сказал, что он попросил Пентагон и Государственный департамент разработать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы продлить срок, если это окажется необходимым.

Президент США добавил, что его администрация справилась с выводом войск, заявив, что с 14 августа силы Штатов помогли эвакуировать 70 700 человек.

"Мы все должны работать вместе, чтобы переселить тысячи афганцев, которые в конечном итоге имеют право на статус беженцев. Соединенные Штаты внесут свой вклад", – отметил он.

Reuters со ссылкой на официальные лица пишет, что в Афганистане растет озабоченность по поводу риска террористических актов террористов-смертников Исламского государства в аэропорту, где афганцы и иностранные граждане спешат покинуть аэропорт.

"Один из официальных представителей США сказал, что вопрос уже не в том, нападут ли боевики, а когда они нападут, и что приоритетом было выбраться до того, как это произойдет", – отмечает издание.

Также высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что из Афганистана были эвакуированы более 4 тысяч владельцев американских паспортов и их семьи.

"Мы ожидаем, что это число продолжит расти в ближайшие дни", – сообщил чиновник.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны "Большой семерки" согласилась с тем, что "Талибан" должен разрешить эвакуацию афганцев после 31 августа.

"То, что мы сделали сегодня, G7, это то, что мы согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту того, как мы собираемся взаимодействовать с "Талибаном". Условие №1, которое мы ставим как G7, заключается в том, что они должны гарантировать безопасный проход для тех, кто хочет выйти, вплоть до 31 августа и далее", – сказал глава британского правительства.

Джонсон добавил, что для давления на талибов страны G7 имеет очень значительные рычаги влияния, экономические, дипломатические и политические.

"Мы говорим, что Афганистан не может снова превратиться в рассадник террора, Афганистан не может стать наркогосударством, девочки должны получать образование до 18 лет", – подчеркнул он.

Джонсон также назвал успехом эвакуацию военных из Афганистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа стран "Большой семерки" согласовала "дорожную карту" для будущего взаимодействия с Талибаном.