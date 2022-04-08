Байден ответил на нападение РФ на вокзал в Краматорске и пообещал Украине передовые виды оружия для защиты

Президент США Джо Байден резко отреагировал на атаку мирного населения, которое с утра 8 апреля пыталось эвакуироваться из Краматорска. Он назвал гибель около полусотни неповинных людей очередным зверством России и заверил украинское правительство, что в ближайшее время поставит лучшее оружие современности для обороны.

Об этом политик написал у себя в Twitter. Американский лидер заверил, что все причастные к преступлению, предстанут перед судом.

"То, что произошло в Краматорске – это ужасное зверство, которое допустила Россия по отношению к гражданскому населению. Украина продолжит получать от Штатов все необходимое оружие, чтобы защитить свои территории и свой народ. А также вместе с союзниками мы объявляем о начале расследования этого теракта", – подчеркнул Байден.

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Глава Белого Дома добавил, что благодарит правительство Словакии за принятое решение о передаче в Украину противовоздушной обороны С-300. Для обеспечения гарантий доставки этой техники и защиты самой Словакии, США переместят американскую ракетную систему Patriot в эту страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе остро отреагировали на атаку автовокзала в Краматорске и указали, что Россию за это преступления ждет, как минимум, два последствия.