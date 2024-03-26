Большинство американцев верят в возможность Третьей мировой войны: опрос показал, кого в США считают союзниками

Большинство американцев считают, что в ближайшие пять-десять лет может произойти еще одна мировая война. При этом они убеждены, что США будут победителями.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса YouGov. Так, около 61 процента участвовавших в опросе американцев высказали мнение, что "весьма вероятно" или "скорее вероятно", что мировая война состоится в ближайшие 5-10 лет.

С другой стороны, около 18 процентов опрошенных заявили, что они не уверены в вероятности такого сценария в течение этого же периода.

В то же время, примерно 21 процент американцев считают, что еще одна мировая война в ближайшие пять-десять лет является "маловероятной" или "совсем невероятной".

Кроме того, результаты опроса показали, что около 53% американцев считают, что западные страны и их союзники победили бы в конфликте с Россией и ее союзниками. Только около 11% респондентов утверждают, что Россия и ее союзники победят западные страны и их партнеров.

Многие американцы также считают, что ядерное оружие играет роль в потенциальных глобальных конфликтах. 68% американцев говорят, что предстоящая мировая война будет связана с применением ядерного оружия.

При этом, если бы Россия применила ядерное оружие против Украины, большинство американцев говорят, что США должны предпринять какие-то действия, хотя немного одобряют ответное использование ядерного оружия.

Аналогичное большинство американцев считают, что США и другие западные страны должны принять какие-либо меры в случае применения Китаем ядерного оружия против Тайваня, но применение ядерного оружия в ответ непопулярно.

Опрос YouGov проводился с 1 по 7 февраля, в нем приняли участие 1000 респондентов, а погрешность составляет 4 процентных пункта.

Напомним, граждане США поддерживают предоставление военной помощи Украине, которая более двух лет переживает полномасштабную войну с РФ. В то же время, одинаковое количество (30%) американцев выступают за увеличение и уменьшение этой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!