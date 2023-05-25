Байден назвал преемника Милли в должности главы Генштаба США: что о нем известно

Место Марка Милли в должности главы генерального штаба США, вероятнее всего, займет генерал Чарльз Браун. Его кандидатуру должен одобрить Конгресс.

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Своего кандидата в качестве преемника Милли официально представил во время выступления в Белом доме президент США Джо Байден. Он выразил благодарность за длительную службу пока еще действующему председателю Объединенного комитета начальников штабов, чьи полномочия истекают осенью 2023 года, и его семье.

Байден отметил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли после ухода с должности.

"Сегодня мне выпала честь представить моего кандидата на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Куинтона Брауна-младшего", – заявил президент США.

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