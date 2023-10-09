Бахрейн вслед за ОАЭ осудил нападение ХАМАС на Израиль: подробности

Министерство иностранных дел Бахрейна резко осуждает терроризм в Израиле, где правоисламистские боевики группировки ХАМАС оккупировали часть его территорий. Внешнеполитическое ведомство ближневосточного государства в Персидском заливе недоумевает над жестокостью экстремистов, которые не щадят никого – ни детей, ни стариков, ни женщин.

Официальную позицию Манамы передает The Times of Israel. При этом в заявлении не указано, кто именно виноват в обострении военного конфликта, в частности нет упоминания названия "ХАМАС".

"Бахрейн осуждает похищение мирных жителей из их домов в качестве заложников", – передает израильское агентство позицию соседей.

Отметим, что первой страной Ближнего Востока, осудившей действия ХАМАС против израильских граждан, стали Объединенные Арабские Эмираты. Они также уклонились от того, чтобы обвинять одну из сторон, но кадры с пытками и глумлениями над обычными гражданами, вызвали в мусульманской стране неприязнь.

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"Израильские граждане, не имеющие отношения к Силам обороны, стали заложниками в собственных домах. Они не должны быть частью конфликта", – уклончиво продемонстрировали позицию в МИД Эмиратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тегеран поддержал террористическую правоисламитскую группировку ХАМАС, которая утром 7 октября массированно обстреляла Израиль и захватила часть его южных территорий. Иран одобряет обострение военного конфликта, который грозит захлестнуть весь ближневосточный регион.

Турецкий лидер Эрдоган заявил, что знает, как вернуть в регион мир и стабильность, но для этого, по его мнению, именно Иерусалиму надо пойти на уступки. Это не впервые, когда политик фактически критикует политику независимого государства, который отвечает на террор боевиков.

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