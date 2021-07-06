Виктор Бабарико, несостоявшийся кандидат на пост президента Беларуси и бывший председатель правления Белгазпромбанка, приговорен Верховным судом Беларуси к 14 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях

Приговор был предсказуем и, очевидно, вынесен не судом, а главным палачом Беларуси – ее правителем Александром Лукашенко. Но главное даже не в этом. А в том, как бывший руководитель банка, учредителями которого являются "Газпром" и Газпромбанк, оказался главным врагом обезумевшего правителя, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Нужно понимать, что если бы Бабарико баллотировался бы на выборах президента Беларуси и это были бы честные выборы, то сейчас он бы находился в резиденции главы государства, а 14 лет – если не больше – получил бы коррупционер и организатор заказных убийств Лукашенко. При этом Бабарико вовсе нельзя назвать антироссийским кандидатом. Напротив, бывший глава газпромовского банка упрекал Лукашенко в том, что тот плохо развивает отношения с Россией.

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Я уверен, что Бабарико стал очередной жертвой российской спецоперации по ослаблению позиций Лукашенко. Кстати, уже не первой – такие фокусы Кремль устраивает перед каждыми выборами в Беларуси. Опытный бизнесмен с серьезными контактами в Москве, Бабарико не пошел бы на выборы просто так. Ему могли дать понять, что помогут с участием – если не с победой, а после выборов защитят от гнева диктатора. Если, конечно, диктатор сохранит власть. И сам Лукашенко, как мы видели, поначалу относился к выборам как к очередной игре с Москвой, в ходе которой он должен был доказать свою состоятельность.

Но масштабные протесты в Беларуси изменили все. Перепугался не только Лукашенко. Перепугался Путин. Игра завершилась, началась реальная жизнь – война диктаторов против белорусского народа. И в такой войне, как справедливо на днях высказался Лукашенко, пленных не берут. Народ должен быть поставлен на колени, да в такой позе и остаться.

Бабарико оказался заложником этой неожиданной перемены. Если бы протесты переломили бы ситуацию, его бы выпустили – не случайно же к нему в тюрьму приходил сам Лукашенко. Но протест был подавлен и начались показательные наказания его лидеров и символов. При этом, как видим, и в Москве никакого интереса к судьбе Бабарико не проявляют. Его использовали в игре, которая привела, как это часто бывает в играх Путина, к совсем другим последствиям. Именно за это, а не за коррупцию, Бабарико теперь должен сидеть 14 лет. А его судьба станет еще одним напоминанием каждому, кто готов доверять своим московским друзьям.

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