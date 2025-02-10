Азербайджанский гамбит: чем грозит России трагедия со сбитым над Чечней пассажирским самолетом

На днях стало известно, что Азербайджан готовит обращение в международный суд по поводу сбитого российским комплексом ПВО самолета авиакомпании AZAL в небе над Чечней. И эта информация лишь подчеркивает, с одной стороны, степень неадекватности как действий, так и внешней политики России, а также то, что трагедия с Embraer E190AR может внести серьезнейшие коррективы в будущее присутствия РФ на Южном Кавказе. Но обо всем по порядку.

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Признания не будет

То, что Россия причастна к трагедии, случившейся с гражданским авиалайнером в Актау, было понятно с момента появления первых фото и видео с места катастрофы азербайджанского самолета.

Усеянный мелкими отверстиями фюзеляж был красноречивым доказательством того, что самолет был сбит зенитной управляемой ракетой комплекса малого радиуса действия (характерные отверстия для этого эшелона). Оставалось лишь выяснить, была это ЗУР от ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2".

На сегодняшний день уже известно, что самолет оказался под ударом ракеты из "Панцирь-С1" , также восстановлена вся хронология событий. Но несмотря на это, российская сторона не признала своей вины и настойчиво абстрагируется от, казалось бы, очень простой и человечной задачи – признать вину и попросить прощения.

Когда в декабре прошлого года я отвечал на вопросы азербайджанских журналистов, то неоднократно слышал нечто наподобие: "Как думаете, Россия признает свою вину и извинится?" И всегда мой ответ был – нет.

Россия никогда не просила прощения за преступления, никогда не признавала своей вины в тех или иных кровавых, трагических событиях. Так было всегда, и это, назовем его так, сугубо российское деградированное недоимперское кредо – не признавать ошибок.

В России всегда открещивались и не признавали совершенный в период СССР геноцид против народов Украины, Казахстана и прочих. Всегда оправдывались преступления "красного террора" и периода сталинизма. Зачем далеко ходить, вспомним трагедию с авиалайнером МН-17. Несмотря на доказательство вины России, никакого признания и раскаяния не произошло – наоборот, плодились десятки конспирологических версий, обвиняющих именно Украину.

И даже сейчас в трагедию с азербайджанским Embraer E190AR пытаются интегрировать украинский след. В первые дни после катастрофы российские "эксперты" и вовсе заявляли "со всей ответственностью", что самолет стал жертвой украинского дрона.

То есть Россия будет стараться переложить вину на кого угодно и увиливать как угодно, но только не признавать своей вины. Но есть еще одно обстоятельство, из-за которого страна-агрессор не будет добровольно ее признавать.

Маньяк

Дело в том, что в истории с азербайджанским самолетом есть один эпизод, который как раз и непростителен, отчего Баку никогда не отступит от своей позиции довести дело до логического завершения.

После того, как был поврежден самолет, российская сторона попыталась замести следы своей причастности к этому удару. Вместо того чтобы посадить борт в Грозном или любом другом ближайшем аэропорту, его отправили за Каспий в Казахстан, в Актау! При этом на самолет постоянно оказывалось воздействие РЭБ, которое глушило связь.

То есть поврежденному самолету не дают посадки в ближайшем аэропорту, отправляют за море и глушат связь. К чему бы это? Не к тому ли, что у россиян был расчет, что борт не долетит до Казахстана, а рухнет в Каспийское море? Соответственно, в этом случае никто не узнает о причинах этого крушения и к России не будет никаких претензий?

Иными словами, российская сторона, чтобы скрыть свою ошибку, без малейшего намерения исправить ситуацию сознательно отправила десятки человеческих жизней на верную смерть. И только благодаря высокому профессионализму пилотов поврежденный самолет удалось довести до суши и совершить жесткую посадку – насколько это было вообще возможно с учетом критических повреждений.

Стоит понимать, что это не первый случай за время полномасштабной войны с Украиной, но предыдущие касались преимущественно "дружественного огня" по своим же боевым самолетам.

Почти за три года полномасштабной войны страна-агрессор потеряла десятки боевых самолетов и ударных вертолетов, поскольку российская же ПВО их сбивала, принимая за украинские. Это явление стало настолько системным, что в РФ профильные площадки и так называемые военкоры уже даже не сокрушаются, а пишут просто: "ОПЯТЬ".

При этом, имея настолько серьезные проблемы с распознаванием целей, Россия не закрывает воздушное пространство не то чтобы над той частью, куда долетают украинские дроны, а даже над приграничными областями. Все это делает воздушное пространство РФ непредсказуемо опасным для гражданской авиации.

Немаловажным обстоятельством в трагедии с азербайджанским самолетом является то, что это достаточно крупный авиалайнер с крайне характерной ЭПР. Перепутать его с малогабаритным дроном не то чтобы трудно, а практически невозможно. Но экипаж ЗРПК "Панцирь-С1" принял решение о пуске ракеты. Почему?

На этот вопрос у меня может быть только один рациональный ответ: в российских войсках ПВО из-за больших потерь в течение трех лет войны очень мало опытных, профессиональных экипажей – в основном это новички, не прошедшие даже полного цикла подготовки. Особенно в глубинке российских областей, куда отправляют менее подготовленные и обученные экипажи, в то время как ближе к границе с Украиной и в зону боевых действий направляют куда более опытные.

Все это в очередной раз говорит о том, что российские силы ПВО – это больше обезьяны с гранатами, чем защитники неба. И если вчера их жертвой стал азербайджанский авиалайнер, то завтра это может быть любой другой гражданский самолет. И опять-таки, признания вины и просьбы о прощении не прозвучат, а будет, вероятнее всего, наоборот – подлая попытка сокрытия фактов.

Но это относительно пояснения причин и действий, а что же до последствий, которые могут ожидать Россию из-за ее нежелания признавать свою вину?

Последствия

Азербайджан на протяжении десятилетий придерживался очень осторожной, выверенной политики в отношениях с Россией. С одной стороны, РФ долгое время была главным поставщиком оружия в Армению, именно в Москве принималось решение о вторжении в АР в ночь на 19 января 1990 года. В то же самое время Россия всегда была тесным торговым партнером, и о дружеских отношениях с Москвой официальный Баку регулярно упоминал.

Это осторожная политика была обусловлена тем, что десятилетиями Россия позиционировала себя как страна, доминирующая в регионе, с прямым присутствием или косвенным, но она контролировала происходящие там процессы и влияла на них.

Позиции России на Южном Кавказе пошатнулись после 44-дневной Карабахской войны в 2022 году. Но в Москве попытались выйти из ситуации, взявшись за мирное урегулирование конфликта, сохранив свое формальное влияние на процессы, а также разместив в Карабахе свои "миротворческие" силы. Хотя уже тогда от орбиты РФ стала откалываться Армения.

Полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году на первый взгляд должно было усилить позиции России как регионального и международного игрока, но этого не произошло из-за того, что война с Украиной пошла не по плану Кремля и затянулась на годы. В течение этого времени страна-агрессор значительно ослабла и превратилась из игрока на мировой арене в регионального наперсточника, а затем и в просящего милостыню у КНР и КНДР.

Истощенная армия, репутационные потери, особенно в Курской области, унизительная зависимость от Китая и Северной Кореи – все это, как лакмусовая бумажка, показывает, что представляет собой путинская Россия.

А что же Азербайджан? А Азербайджан с 2020 года только набирает региональные позиции на фоне ослабленной Армении и погрязшей во внутриполитическом кризисе Грузии, став стабильным игроком. Окончательная победа в Карабахе в 2023 году стала решающим моментом в этом становлении.

Кроме того, для Азербайджана шире открылся европейский рынок в вопросах поставок энергоносителей. А на площадке в Баку было проведено несколько успешных международных мероприятий, в частности климатическая конференция СОР29, а сейчас планируется проведение 12-го официального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

В свою очередь Россия активно пользуется географическим расположением Азербайджана как важным для себя транзитным узлом. В том числе и для обхода санкций, что вынуждает Москву считаться с Азербайджаном и не позиционировать себя в диалоге как доминирующую сторону.

Но трагедия в Актау может внести серьезные коррективы в это партнерство, и первые признаки этого уже есть. Причем речь не про вышеупомянутую информацию о международном судебном разбирательстве, а об ударе официального Баку по международной клоаке российского шпионажа под эгидой "Россотрудничества" – по "Русскому дому".

Во многих странах мира имеются "Русские дома", но они лишь номинально играют роль углубления культурного сотрудничества, являясь в действительности центрами вербовки, шпионажа и курирования агентурных сетей. Удар по такому объекту – это прямой удар по разведке РФ.

И действия официального Баку отчетливо говорят о том, что без признания вины последствия для России в Азербайджане могут быть куда более негативными, чем могли себе представить в Москве.

На днях Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует выступать с какими-либо заявлениями по поводу крушения самолета азербайджанских авиалиний AZAL. Это лишь подтверждает то, что позиция Кремля исторически неизменна: имперский баран уперся рогом и ни шагу назад. Следовательно, ухудшение двусторонних отношений просто неизбежно, а с учетом всего вышеизложенного я не думаю, что такая безрассудная позиция крайне ослабленного барана принесет ему уверенность в завтрашнем дне.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".