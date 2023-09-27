"Феликс Австрия" или "Счастливая Австрия", как раньше называли империю Габсбургов из-за ее способности избегать кровопролитных войн. Вена на протяжении последних нескольких недель не очень счастлива. Ее нейтральный статус помог ей и навредил, о чем сторонникам нейтралитета Украины следует помнить, пишет Александр Мотыль для The Hill, переводит Gazeta.ua.

Далее текст на языке оригинала.

Лондонська Times пише, що Австрія стала розсадником шпигунів, особливо російських, які мають тісні зв'язки з крайньою правою Партією свободи. Їх вплив поширюється і на ОБСЄ, що базується у Відні, яка, на думку німецького журналу Der Spiegel, може незабаром розвалитися: "Робота ОБСЄ заснована на консенсусі, але Росія все більше відмовляється підігрувати. Тим часом, серед деяких членів зростають побоювання щодо можливого проникнення в організацію російських агентів і дипломатів".

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Відень є будинком для великої кількості російських підприємств. Як повідомляє австрійський журнал Trend, Шварценбергплац у Відні є прихованим центром багатьох російських підприємств. Звідси такі корпорації, як Сбербанк, Лукойл, Газпром і Сибур, управляють своїм міжнародним бізнесом.

Вибір Шварценбергплац не випадковий. На площі, відомій як Сталінплац під час повоєнної радянської окупації Австрії, знаходиться високий меморіал, присвячений солдатам Червоної армії, які загинули під час радянського штурму міста 1945 року. Вона залишається недоторканою, навіть незважаючи на те, що радянські пам'ятники по всьому світу останнім часом руйнуються.

Не дивно, що російські олігархи особливо зачаровані Австрією та, зокрема, Віднем. Їхні претензії, зарозумілість та спосіб життя навіть стали темою австрійської комедії 2019 року "Ікра" про російського олігарха, який хоче збудувати палац на мосту в центрі Відня. Не дивно, що Австрія продовжує імпортувати близько 55% газу з Росії, що явно порушує дух санкцій, введених проти режиму Володимира Путіна.

Більшість австрійців ставляться до Росії з деякою підозрою – спогади про повоєнну окупацію не стерті часом. Найпомітнішим винятком є колишня міністрерка закордонних справ Австрії від Партії свободи Карін Кнайсль. Вона обурила світ, станцювавши вальс із Путіним на весіллі в 2018 році, а потім, кілька місяців тому вона вирушила у відпустку до сільської частини РФ.

Що турбує європейських та американських демократів, це те, що її Партія свободи, швидше за все, переможе на парламентських виборах наступного року і, можливо, зможе призначити свого прем'єр-міністра.

Тим часом, Австрія залишається постійно нейтральною, як це було прийнято в 1955 році в рамках угоди, згідно з якою радянські війська залишили країну, і Австрія відновила свій суверенітет.

Озираючись назад, можна сказати, що нинішня російська присутність в Австрії мало чим відрізняється від радянських часів після 1955 року, коли радянські війська залишили країну, і до закінчення холодної війни. Тоді, як і зараз, до країни проникли російські шпигуни. Тоді, як і зараз, великі сектори австрійської економіки в руках проросійських інтересів, сьогодні олігархів, а тоді Комуністичної партії Австрії. Мало хто з австрійців прагнув приєднатися до радянського блоку, так само як мало хто хотів би, щоб їхня країна сьогодні стала васальною державою РФ. Членство в ЄС допомагає тримати російського ведмедя на відстані, як і присутність у Відні різних інститутів ООН.

Австрія, швидше за все, буде durchwursteln – слово, яке означає щось на кшталт "жити, як ковбаса". Оточений членами НАТО, Відень знаходиться в повній безпеці від будь-яких можливих військових дій Москви.

Інша справа з іншою країною, для якої нейтралітет часто вважався найкращим варіантом – Україною. Росіяни, як і деякі західні політики та аналітики, наполягали на нейтралітеті України на тій підставі, що це полегшить побоювання Москви щодо безпеки та гарантує суверенітет Києва.

Випадок Австрії передбачає якраз протилежне – нейтральна Україна швидко стала явно infelix – чи нещасною.

Російські шпигуни заполонили країну, організували "п'яті колони", агенти Москви проникнули в українські інститути, і в країну ринув російський капітал, швидко перетворюючи Україну на васальну державу РФ. Так було в Україні, доки не розпочалася Революція гідності 2013–2014 років, і російські агенти не почали втікати назад до Росії.

Найгірше, на відміну від Австрії, яка має санітарний кордон на сході, Україна - відкрита для необмеженого військового тиску Росії, незалежно від того, чи продовжить Росія окупувати частини чотирьох українських областей та Криму, чи буде витіснена звідти. Простіше кажучи, закликати до українського нейтралітету, отже, закликати до зникнення України - перспектива, відмову від якої українцям можна пробачити.

Реальне вирішення проблем безпеки України та Східної Європи – це не український чи білоруський нейтралітет. Реальне рішення – нейтралітет Росії та, бажано, роззброєння. Звичайно, Кремль ніколи не пішов би на щось таке очевидне і просте. Для цього потрібно усвідомити, що внутрішні проблеми РФ ніколи не будуть вирішені, доки Москва прагне імперії.

А відмовитися від мети створення імперії – це принаймні для Путіна вчинити політичне самогубство.

Переклад Gazeta.ua