Австралия третьей в мире испытала ракеты Tomahawk: что известно

В Австралии впервые успешно произвели запуск американской крылатой ракеты Tomahawk. Это уже третья страна после США и Великобритании, которая приобрела и использовала этот вид вооружения.

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Об этом сообщило Министерство обороны Австралии. Ракету запустили из эсминца Brisbane класса "Хобарт" у западного побережья США в рамках испытаний и оценки боевых возможностей.

Согласно Стратегии национальной обороны Австралии до 2024 года, правительство страны ставит целью усилить способность Сил обороны наносить удары на больших расстояниях.

В Министерстве обороны отметили, что крылатые ракеты Tomahawk с дальностью до 2500 км являются высокоэффективным оружием мирового класса, позволяющим наносить точные удары по наземным целям на значительном расстоянии. Эта способность значительно повысит оборонный потенциал Австралии, помогая более эффективно противостоять потенциальным угрозам и обеспечивать безопасность ее населения.

Австралия планирует приобрести более 200 ракет Tomahawk, которые будут развернуты на эсминцах класса "Хобарт" и будущих платформах Военно-морских сил, таких как подлодки класса "Вирджиния" и, возможно, фрегаты класса "Хантер" (в зависимости от технико-экономического обоснования). Правительство выделило на это $1,3 миллиарда.

"Tomahawk – это жемчужина в короне и шаг к изменению нашей огневой мощи, средств сдерживания и способности поражать наземные цели на дистанциях, которых никогда раньше не имел Королевский флот Австралии", – сказал министр оборонной промышленности и обеспечение возможностей Австралии.

Он отметил, что Австралия приобрела ракеты Tomahawk раньше, чем планировалось, подчеркнув, что это и другое современное оружие является гарантией безопасности для австралийцев. Благодаря этому Силы обороны страны смогут эффективно реагировать на любые угрозы.

В начале года Австралия также провела испытания противокорабельных крылатых ракет Naval Strike Missile (NSM) и зенитных ракет Standard Missile 6.

Напомним, что исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью OBOZ.UA выразил мнение, что главный союзник Украины Соединенные Штаты должны изменить подход, применявшийся до сих пор в войне. Одним из элементов новой стратегии может стать размещение в Украине неядерных стратегических ракет средней дальности Tomahawk. Это может служить ответом на удар России по Днепру ракетой подобного класса "Орешник" и одновременно усилить обороноспособность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, если Кремль применит ядерное оружие против Украины, Запад в течение одной ночи может полностью уничтожить российские центры принятия решений и даже весь Черноморский флот. Для этого в арсенале стран НАТО есть, в частности, высокоточные ракеты Tomahawk, способные уравнять с землей военную инфраструктуру агрессора.

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