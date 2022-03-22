Австралия разработала боевой дрон с искусственным интеллектом. Видео

Впервые за более чем 50 лет Австралия создала боевой летательный аппарат. Это беспилотник с искусственным интеллектом MQ-28A Ghost Bat (дословно летучая мышь-приведение). Разработан новый боевой аппарат компанией Boeing (чтобы увидеть ролик, доскрольте до конца новости).

По словам директора австралийской компании Boeing Airpower Teaming System Глена Фергюсона, выбор названия для БПЛА не случаен. Австралийское млекопитающее летучая мышь-приведение известно тем, что его особи объединяется в стаю для обнаружения жертвы и охоты. Уникальные характеристики датчиков беспилотника и способности наблюдения, разведки и дали название аппарату по сходству с действиями летучей мыши, говорится в материале Gizmodo.

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Задачи Ghost Bat – полеты рядом с самолетами-истребителями и помощь в их работе – от препятствования радарам и ведения наблюдения до огня по целям.

В последние годы среди австралийских политиков становится все больше "ястребов" из-за угроз от Китая. Министр обороны Австралии Питер Даттон уверен, что новый боевой дрон позволит стране еще лучше обезопасить воздушное пространство.

"Самолету врага придется бороться не только с нашими самолетами с экипажами, но и с многочисленными летательными аппаратами без экипажей, такими как MQ-28A Ghost Bat", – отметил Даттон.

Как отмечается, три серии испытательных полетов были успешными и с дальностью полетов до 3700 километров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в результате наложенных на Россию санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, развязавшим бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы производства четырех самолетов к 2024 году сорвались.

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