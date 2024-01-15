Австралия хочет утилизировать списанные вертолеты Taipan вместо того, чтобы отправить их в Украину: что известно

Правительство Австралии намерено утилизировать десятки единиц военных вертолетов MRH-90 Taipan. В свою очередь украинцы сделали запрос на передачу этой техники ВСУ, однако пока не получили никакого ответа.

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При этом посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что возможность передачи вертолетов ВСУ все еще существует. Об этом сообщает издание ABC News.

Вертолеты MRH-90 австралийской армии были выведены из эксплуатации в сентябре 2023 года – на 14 месяцев раньше запланированного срока. Это произошло в связи с авиакатастрофой в Квинсленде, когда во время военных учений погибли четыре военнослужащих.

Первоначально предполагалось, что вертолеты будут выведены из эксплуатации в 2037 году, но у этой модели уже были проблемы, которые на протяжении многих лет приводили к авариям. Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с безопасностью и эксплуатацией вертолетов.

Более того, представители из украинской общины усиливают давление на правительство Австралии в связи с его решением утилизировать вышедший из эксплуатации австралийский парк вертолетов Taipan вместо того, чтобы отправлять их украинской армии.

По словам организатора митинга в Сиднее Антона Богдановича, оценка риска для Украины другая, ведь страна находится в состоянии войны. Украинец возмущен, что австралийское правительство по какой-то причине хочет, чтобы австралийские налогоплательщики заплатили около 2 млрд долларов за утилизацию вертолетов вместо того, чтобы помочь Украине.

В свою очередь украинский посол Василий Мирошниченко рассказал, что официального отказа Украина пока еще не получила. Поэтому дипломат надеется, что возможность передачи вертолетов все еще существует.

По состоянию на 2022 год, на вооружении австралийской армии было 46 вертолетов Taipan. Боевая нагрузка вертолета может достигать 700 кг. На вооружении Taipan имеет ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", а также неуправляемые ракеты.

Напомним, в конце 2023 года Украина получила от Австралии новое военное оборудование, в частности системы борьбы с дронами. Также в пакет вошли 3D-принтер для печати металлом, который может использоваться для создания запчастей, и портативные рентгеновские аппараты, которыми медики смогут пользоваться на передовой.

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