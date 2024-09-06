Авиационное соглашение между Сербией и Францией: Россия теряет последние рычаги влияния на Белград

Согласно сообщениям информационного агентства Reuters, Сербия окончательно отказывается от закупки российских истребителей и заключает соглашение с Францией о покупке 12 истребителей Rafale за 2,7 миллиарда долларов. Полноценный контракт предусматривает получение Белградом запасных деталей и двигателей к самолетам.

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Сербия присоединяется к "клубу Rafale"

После церемонии подписания соглашения президент Сербии Александар Вучич отметил, что "Сербия будет владеть десятком новых самолетов, это существенно повысит операционные возможности нашей армии. Мы рады присоединиться к клубу Rafale". Фактически данное соглашение стало одним из самых "ярких" результатов визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона, что свидетельствует о кардинальном изменении безопасности и политической позиции Сербии и ее отходе от сотрудничества с Российской Федерацией, которая много лет подряд была традиционным поставщиком вооружений для Сербии, а также ее геополитическим союзником.

Во время визита французский президент отметил, что Европе нужна сильная и демократическая Сербия, а Белград нуждается в "сильном и суверенном Евросоюзе". В частности, по словам Эммануэля Макрона, "выбор Сербией самолетов Rafale – это очевидный выбор долгосрочного альянса между нашими двумя государствами". При этом сам Вучич не уточнил, когда именно его страна получит самолеты, но на словах заверил, что не будет делиться технологиями Rafale с Москвой. "Мы не российские шпионы, чтобы передавать им технологии. Мы заплатили за них деньгами граждан Сербии".

Сербия должна гарантировать, что критическая информация о Rafale не попадет в Россию

Кроме того, сообщается, что контракт на закупку французских истребителей, которые заменят сербским Военно-Воздушным силам устаревший парк российских МиГ-29, был окончательно согласован лишь за несколько часов до прилета Макрона в Белград. Причина заключается в том, что Париж хотел "определенных гарантий" от Белграда о не передаче технологий России, о чем потом и сообщил президент Вучич после подписания соглашения.

Более того, по словам Вучича, Франция настаивала на том, чтобы Сербия присоединилась к санкциям против России, но страна ожидаемо не смогла на это согласиться. При этом Александар Вучич подчеркнул, что его государство "поддерживает территориальную целостность Украины, но присоединение к ограничениям Запада для Сербии – не вариант".

Сербия постепенно разрывает военно-техническое сотрудничество с Россией

Необходимо напомнить, что вопрос замены боевых самолетов для сербских Воздушных сил рассматривался уже давно, еще в 2020-2021 годах, незадолго до полномасштабного российского вторжения в Украину. Но огромные санкции, введенные в отношении российского военно-промышленного комплекса после развязанной Владимиром Путиным войны, фактически свели на нет перспективы легального военно-технического сотрудничества между Белградом и Москвой.

Как уже неоднократно писало наше издание, именно санкции и безальтернативность европейского вектора развития для Сербии обусловили постепенный уверенный уход официального Белграда от традиционной дружбы с Москвой и уверенное движение в сторону всестороннего военно-экономического сотрудничества со странами Евросоюза.

Появляются слухи о вероятной передаче старых самолетов ВВС Сербии Украине

Но наибольшую остроту и любопытство данное авиационное соглашение между Францией и Сербией приобретает в контексте слухов о вероятности цепного обмена самолетами в рамках договоренности. В частности, подразумевается, что за 400 млн евро Сербия передаст Франции все свои старые самолеты МИГ-29, которые уже Франция сможет передать Украине. Речь идет примерно о 35-40 бортах, абсолютно знакомых и базовых для украинских летчиков и которые в таком количестве значительно могут усилить украинские Военно-Воздушные силы.

Необходимо отметить, что на официальном уровне ни одна из сторон о такой возможности не сообщала, однако за время российского полномасштабного вторжения такая схема была применена восточноевропейскими странами для пополнения парка украинской боевой авиации. Так, Словакия и Польша вместе передали 27 самолетов МиГ-29, а Северная Македония – 4 Су-25, еще целый ряд стран передали несколько десятков вертолетов советских образцов. При этом разрешения на передачу у РФ как у правопреемницы Советского Союза никто и не собирался получать.

Таким образом, можно констатировать, что Сербия, скорее всего, политически не готова отдавать свои старые самолеты Франции, чтобы те попали в Украину. Однако, судя по тенденциям внешнеполитического курса Сербии в последнее время, совсем отвергать такой вариант не стоит. Во всяком случае, постепенный переход Сербии на европейские образцы вооружения, особенно авиацию, свидетельствует о том, что Россия окончательно теряет еще один весомый рычаг влияния на эту балканскую страну.