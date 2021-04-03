Авиакомпаниям Канады посоветовали соблюдать осторожность при полетах над Украиной

Канадское правительство рекомендовало местным авиакомпаниям проявлять особую внимательность, совершая полеты над Украиной. Такое решение объяснили "нестабильной ситуацией с безопасностью" в нашей стране. В частности, это может быть связано со стягивания Россией вооружений к украинской границе.

Об этом сказано в сообщении министерства транспорта Канады, опубликованном 31 марта на официальном сайте ведомства.

В частности, авиакомпаниям посоветовали соблюдать осторожность в воздушном пространстве Киева, Одессы и Львова, а также не осуществлять посадки самолетов в Днепре и Симферополе.

"Потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недопониманием", – предупредили в министерстве.

Напомним, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что военные действия на востоке Украины могут активизироваться уже через месяц.

Скриншот. Министерство транспорта Канады

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.

В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск РФ в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы и "играет мускулами".