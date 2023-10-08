Блог | Атака на Израиль будет иметь далеко идущие последствия для мирового порядка
События, произошедшие сегодня (7 октября – Ред.) в Израиле, будут иметь далеко идущие последствия.
И не только на Ближнем Востоке, но и для Мирового Порядка, который начал трансформироваться 10 лет назад по инициативе "Великой Евразии", впервые озвученной северным карликом в 2016 году.
Далее текст на языке оригинала.
Ініціативи, яка має зруйнувати світову гегемонію США у Світі, створивши найвпливовішого Євразійського глобального гравця.
Пам'ятайте стару арабську приказку:
– Сильні люди створюють добрі часи
– Хороші часи створюють слабких людей
– Слабкі люди створюють погані часи
– Погані часи створюють сильних людей
Великий Захід останні 40-60 років переживав добрі часи, які створили багато слабких лідерів.
І на наших зустрічах, які були у Вашингтоні 2 тижні тому, всі співрозмовники активно погоджувалися з цією тезою. Вони стали слабкими.
Великий захід, що старіє, відстає від молодого Сходу і Півдня в амбіціях, темпах зростання економіки, чисельності населення.
Війна в Україні – ланка ланцюжка перебудови глобального світу. Але опишу справжні причини та їх слідство дещо пізніше.
Важливо пам'ятати, що наша війна – не лише визвольна, вона цивілізаційна.
Де стара архаїчна цивілізація кинула виклик модерному західному світу.
Але питання зараз про Ізраїль.
UIF у своїх прогнозах на 2023-2024 прямо говорив про високі ризики військової ескалації на Близькому Сході.
І Ізраїль тут якраз форпост модерного Західного Світу на Близькому Сході.
Де головний опонент західного Світу – Іран.
Сьогоднішня (7 жовтня – Ред.) атака на Ізраїль – всього лише підготовчий крок у ланцюжку подій, що запускається.
Важливо розуміти, що такий конфлікт вже створює зовнішньополітичний біль голови для Байдена напередодні його заявки на переобрання у 2024 році (як і незавершення війни в Україні).
Вірю, що Ізраїль 100% вистоїть та звільнить свою територію, але що буде далі?
Головний опонент Ізраїлю-Іран.
Ізраїль сьогодні веде переговори зі США та Саудівською Аравією про масштабну угоду, в рамках якої Вашингтон запропонує гарантії безпеки Ер-Ріяду в обмін на нормалізацію саудитами відносин з Ізраїлем, що, у свою чергу, піде на поступки палестинцям.
Іран, який підтримує ХАМАС, може побачити, що його регіональний вплив зменшиться внаслідок такої угоди.
За деякими оцінками, вже Іран витратив на підтримку ХАМАС, у тому числі підготовку сьогоднішньої атаки кілька сотень мільйонів доларів (мені назвали цифру $700 мільйонів)
Які могли бути частиною коштів з $6 млрд, які США розблокували для Ірану лише місяць тому (!)
Загалом ситуація розпалюється не лише в центрі Європи (Україна), не лише в Азії (Тайвань), а й на Близькому Сході.
Кожен із цих конфліктів може перерости у третю Світову війну.
Де вже видно осі:
- США, Україна, Тайвань, Ізраїль, країни НАТО, Південна Корея, Японія, Австралія та ще близько 20 країн
- Китай, Росія, Пакистан, Північна корея, М'янма, В'єтнам, Сирія, Ліван, Іран (і його союзники Сирія Ліван)
Хамас, який напав на Ізраїль, також є союзником Ірану.
Хамас – це палестинський ісламістський рух та політична партія, що править у секторі Газа (з липня 2007 року)
Іран сьогодні офіційно (!) підтримав напад ХАМАС на Ізраїль.
США, у свою чергу, заявили про підтримку Ізраїлю.
Цитата Байдена:
"Я ясно дав зрозуміти прем'єр-міністру Нетаньяху, що ми готові запропонувати всі відповідні засоби підтримки уряду та народу Ізраїлю".
Так що, "Аннушка" вже вкотре "пролила олію"
– Мілітаризація економік стане основним трендом
– Рік виборів у США – може стати дуже гарячим (у всьому Світі)
– Щоб забезпечити збереження стабільності нинішнього політичного курсу в США, можуть бути задіяні безпрецедентні заходи (в тому числі і в Україні)
– Ескалація Ізраїлю та Ірану може стати прикладом першого конфлікту із застосуванням ядерної зброї (не хотілось би)
Як каже моя мама: "Сподівайся на краще, але будь завжди готовий до гіршого!"