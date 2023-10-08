События, произошедшие сегодня (7 октября – Ред.) в Израиле, будут иметь далеко идущие последствия.

И не только на Ближнем Востоке, но и для Мирового Порядка, который начал трансформироваться 10 лет назад по инициативе "Великой Евразии", впервые озвученной северным карликом в 2016 году.

Далее текст на языке оригинала.

Ініціативи, яка має зруйнувати світову гегемонію США у Світі, створивши найвпливовішого Євразійського глобального гравця.

Пам'ятайте стару арабську приказку:

– Сильні люди створюють добрі часи

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– Хороші часи створюють слабких людей

– Слабкі люди створюють погані часи

– Погані часи створюють сильних людей

Великий Захід останні 40-60 років переживав добрі часи, які створили багато слабких лідерів.

І на наших зустрічах, які були у Вашингтоні 2 тижні тому, всі співрозмовники активно погоджувалися з цією тезою. Вони стали слабкими.

Великий захід, що старіє, відстає від молодого Сходу і Півдня в амбіціях, темпах зростання економіки, чисельності населення.

Війна в Україні – ланка ланцюжка перебудови глобального світу. Але опишу справжні причини та їх слідство дещо пізніше.

Важливо пам'ятати, що наша війна – не лише визвольна, вона цивілізаційна.

Де стара архаїчна цивілізація кинула виклик модерному західному світу.

Але питання зараз про Ізраїль.

UIF у своїх прогнозах на 2023-2024 прямо говорив про високі ризики військової ескалації на Близькому Сході.

І Ізраїль тут якраз форпост модерного Західного Світу на Близькому Сході.

Де головний опонент західного Світу – Іран.

Сьогоднішня (7 жовтня – Ред.) атака на Ізраїль – всього лише підготовчий крок у ланцюжку подій, що запускається.

Важливо розуміти, що такий конфлікт вже створює зовнішньополітичний біль голови для Байдена напередодні його заявки на переобрання у 2024 році (як і незавершення війни в Україні).

Вірю, що Ізраїль 100% вистоїть та звільнить свою територію, але що буде далі?

Головний опонент Ізраїлю-Іран.

Ізраїль сьогодні веде переговори зі США та Саудівською Аравією про масштабну угоду, в рамках якої Вашингтон запропонує гарантії безпеки Ер-Ріяду в обмін на нормалізацію саудитами відносин з Ізраїлем, що, у свою чергу, піде на поступки палестинцям.

Іран, який підтримує ХАМАС, може побачити, що його регіональний вплив зменшиться внаслідок такої угоди.

За деякими оцінками, вже Іран витратив на підтримку ХАМАС, у тому числі підготовку сьогоднішньої атаки кілька сотень мільйонів доларів (мені назвали цифру $700 мільйонів)

Які могли бути частиною коштів з $6 млрд, які США розблокували для Ірану лише місяць тому (!)

Загалом ситуація розпалюється не лише в центрі Європи (Україна), не лише в Азії (Тайвань), а й на Близькому Сході.

Кожен із цих конфліктів може перерости у третю Світову війну.

Де вже видно осі:

США, Україна, Тайвань, Ізраїль, країни НАТО, Південна Корея, Японія, Австралія та ще близько 20 країн Китай, Росія, Пакистан, Північна корея, М'янма, В'єтнам, Сирія, Ліван, Іран (і його союзники Сирія Ліван)

Хамас, який напав на Ізраїль, також є союзником Ірану.

Хамас – це палестинський ісламістський рух та політична партія, що править у секторі Газа (з липня 2007 року)

Іран сьогодні офіційно (!) підтримав напад ХАМАС на Ізраїль.

США, у свою чергу, заявили про підтримку Ізраїлю.

Цитата Байдена:

"Я ясно дав зрозуміти прем'єр-міністру Нетаньяху, що ми готові запропонувати всі відповідні засоби підтримки уряду та народу Ізраїлю".

Так що, "Аннушка" вже вкотре "пролила олію"

– Мілітаризація економік стане основним трендом

– Рік виборів у США – може стати дуже гарячим (у всьому Світі)

– Щоб забезпечити збереження стабільності нинішнього політичного курсу в США, можуть бути задіяні безпрецедентні заходи (в тому числі і в Україні)

– Ескалація Ізраїлю та Ірану може стати прикладом першого конфлікту із застосуванням ядерної зброї (не хотілось би)

Як каже моя мама: "Сподівайся на краще, але будь завжди готовий до гіршого!"