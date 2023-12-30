Армия Израиля нашла и уничтожила тайник лидера ХАМАС Синвара на севере Газы и обширную систему тоннелей под ней. Видео

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)заявили, что обнаружили и разрушили укрытие лидера ХАМАС Яхьи Синвара на севере Газы, а также большую систему тоннелей под ним. В подземных переходах было электричество, водопровод и другое оборудование, которое позволило бы руководству террористической группировки прятаться там в течение длительного времени.

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Как пишет The Times of Israel, квартиру, расположенную на окраине Газы, обнаружила 14-я резервная бронетанковая бригада ЦАХАЛ, а затем ее исследовало элитное инженерно-саперное подразделение "Яхалом", которое и обнаружило тоннельную шахту.

В ЦАХАЛ заявляют, что обнаружили в квартире "множество находок", указывающих на то, что Яхья Синвар использовал ее в качестве укрытия.

По данным израильских военных, шахта тоннеля имела глубину около 20 метров и вела к тоннелю длиной 218 метров с несколькими ответвлениями.

В подземных переходах было электричество, системы фильтрации воздуха, водопровод, комнаты для отдыха и молитвы, а также другое оборудование, которое позволило бы руководителям ХАМАС скрываться в течение длительного времени.

Тоннель был разрушен саперами, заявили в ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетил позиции ЦАХАЛ в секторе Газа, где израильская армия проводит наземную операцию. По итогам визита он заявил, что Израиль "в ближайшие дни усилит боевые действия" и война против ХАМАС будет длиться долго.

Напомним также, ранее в ЦАХАЛ заявили, что разрушили крупную сеть тоннелей ХАМАС под торговой площадью в Газе, известной как "площадь Палестины". Лидеры ХАМАС Яхья Синвар и Мухаммад Дейф прятались там во время нападения 7 октября, рассказали в Армии обороны Израиля.

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