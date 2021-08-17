Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в стрельбе на границе. Все подробности

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. По заявлению военных двух стран, с обеих сторон есть потери.

Об этом говорится в сообщениях министерств обороны двух государств. Так, Армения заявила, что в ночь на 16 августа военные Азербайджана спровоцировали стрельбу в Сюникской области, в частности, в районе Нагорного Карабаха. Армянская сторона вела ответный огонь. По их данным, в ходе перестрелки у противника – минимум один раненый.

По заверению Армении, азербайджанские военные также вели огонь из огнестрельного оружия разного калибра по их позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. В перестрелке погиб один военный Армении, противник потерял не менее трех человек.

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В свою очередь, минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли их позиции в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Кроме того, азербайджанские военные обвинили Армению в обстрелах в окрестностях города Шуша, где временно размещены российские миротворцы.

Также военные Азербайджана заявили, что противник вел автоматный и пулеметный обстрел в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

По заверению минобороны Азербайджана, потерь среди их военных нет.

Нагорный Карабах расположен на Южном Кавказе. Он признан частью Азербайджана, однако фактически находится под контролем этнических армян. Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, бои возобновились на северо-восточной границе Армении и Азербайджана в ночь на среду, 28 июля. Страны обвинили друг друга в провокациях.