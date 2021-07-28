На границе Армении и Азербайджана произошли бои, есть раненые

На северо-восточной границе Армении и Азербайджана в ночь на среду, 28 июля, произошли бои. Страны обвинили друг друга в провокациях.

Так, в сообщении Еревана говорится, что ответственность за обострение ложится на военно-политическое руководство Азербайджана, передает Deutsche Welle. В Баку ответили, что Армения устроила провокации.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих получили ранения. Происшествие случилось во время боевых столкновений на территории Кельбаджарского района. За эскалацию напряженности на границе Баку возложил ответственность на Ереван.

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Отметим, что в Нагорном Карабахе, из-за которого Азербайджан и Армения спорят с перерывами уже более 100 лет, в 2020 году возобновились бои. В результате погибли четверо и были ранены пятеро военнослужащих Вооруженных сил Армении.

Нагорный Карабах располагается на Южном Кавказе. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян. Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на досрочных выборах в парламент Армении победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" – 53,92%. На втором месте – блок второго президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" – 21,04%.