Археологи разгадали тайну загадочных рисунков на камнях, обнаруженных в Стоунхендже. Фото

Загадочные рисунки на камнях знаменитого Стоунхенджа времен Неолита являются вполне продуманной композицией, а не просто набором геометрических фигур. Художник, который наносил их на камни мог изобразить пейзаж, который видел вокруг или предметы.

Как рассказал MailOnline, исследователи из Wessex Archeology проанализировали художественные элементы, которые использовались мастерами "золотого века" неолитического искусства в оформлении мемориальных камней из Стоунхенджа. Таблички считаются одними из лучших образцов доисторической гравюры в Британии.

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Четыре найденные ранее пластины были подвергнуты неинвазивной технологии визуализации с преобразованием отражения (RTI). Ученые выяснили, что геометрические рисунки на каждой пластине, демонстрируют не только продуманную, постановочную композицию, детали, но и дают предоставление о том, что вдохновляло художников неолита, что их окружало.

В частности, на одном из камней изображен скрученный шнур – объект, который, как предполагают эксперты, был известен художнику при жизни.

"Используя достижения фотографических методов, можно предположить, что художники неолита использовали объекты, известные им в реальном мире, в качестве вдохновения для своего художественного выражения", – сказал один из авторов исследования археолог Фил Хардинг, который впервые проанализировал каменные плиты в 1988 году.

По его словам, новые технологии и их использование в изучении Стоунхенджа, в частности, гравюр на камне времен Неолита даст представление об образе мышления людей, которые жили в тот период, о том, что был для них значимо и даст представление о стилистике, которая на тот момент преобладала в искусстве.

Изучаемые камни были обнаружены в период с 1968 по 2017 года в пределах 5 км друг от друга вокруг Стоунхенджа, причем часть из них были обнаружены во время расширения трассы A303 еще в 1968 году.

Известно, что Стоунхендж, который можно увидеть сегодня, является последним этапом строительства, завершенным около 3500 лет назад. Памятник строился в четыре этапа.

В первой версии он представлял собой большой земляной вал или Хендж, состоящий из рва, берега и ям, вероятно, построенных около 3100 г. до н.э. К этому его периоду относятся найденные в его окрестностях кремированные человеческие кости. Историки предположили, что Стоунхендж в то время использовался, как место погребения и религиозных церемоний.

После этого первого этапа Стоунхендж был заброшен и оставался нетронутым более 1000 лет.

Второй этап Стоунхенджа начался около 2150 года до нашей эры, когда на это место было перевезено около 82 голубых камней из юго-запада Уэльса. Считается, что камни, некоторые из которых весят по четыре тонны каждый, везли на роликах и санях, а затем переправляли на плотах по воде. Такое путешествие длилось почти 240 миль, и, оказавшись на месте, камни были установлены в центре, образуя неполный двойной круг.

В тот же период первоначальный вход в Стоунхендж был расширен согласно астрономическим принципам, учитывая восход Солнца.

Третий этап Стоунхенджа пришелся на период 2000 лет до нашей эры. Тогда в Стоундхендже появились большие сарсеновые камни (блоки из песчаника, найденные в большом количестве в Соединенном Королевстве на равнине Солсбери и на холмах Мальборо в Уилтшире; в кенте; и в меньших количествах в Беркшире, Эссексе, Оксфордшире, Дорсете и Хэмпшире). Они были больше, чем голубые камни. Самый большой из них весит 50 тонн, и транспортировка его по воде была бы невозможна, поэтому есть подозрения, что они перевозились на санях и веревках.

"Расчеты показали, что потребовалось бы 500 человек, использующих кожаные веревки, чтобы тянуть один такой камень, и еще 100 человек, необходимых для укладки катков перед санями. В последствии эти камни расположили по внешнему кругу с непрерывным проходом перемычек - горизонтальных опор", – сказано в статье.

Заключительный этап Стоунхенджа: четвертый и последний произошел сразу после 1500 лет до нашей эры, когда голубые камни меньшего размера были переставлены в форму подковы и круг, которые можно увидеть сегодня.

Ученые предполагают, что первоначальное количество камней в круге из голубого камня, вероятно, составляло около 60, но с тех пор они были удалены или разбиты.

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