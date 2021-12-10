Археологи обнаружили в Турции головы античных статуй. Фото

Головы мраморных статуй были обнаружены при раскопках в древнем городе Книдос в Турции. Такая находка вызвала большой интерес среди ученых.

Статуи могли быть изображением известных фигур того исторического периода. Об этом сообщает CNN Türk (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца). Сейчас археологи и дальше продолжают проводить раскопки.

Книдос был крупным торговым городом. Интересно, что развалины города в 1857-1859 годах были исследованы англичанами под руководством Ньютона. Тогда главной находкой стала мраморная статуя Деметры.

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А позже, в 1970-х годах, археологи нашли круглый храм Афродиты и обнаружили там пьедестал легендарной статуи Книдской Афродиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии археологи нашли уникальную золотую чашу, возраст которой составляет около трех тысяч лет.

Также на Мамай-горе недалеко от села Большая Знаменка Запорожской области, на берегу Каховского водохранилища археологи раскопали редкое захоронение. Среди находок – останки человека и копыто лошади.