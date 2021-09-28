Археологи обнаружили в Польше загадочную серебряную статуэтку. Фото

В Польше, на месте раннесредневекового городища в Ходлике в Люблинском воеводстве, в ходе археологических раскопок была найдена серебряная антропоморфная фигурка. Установить ее предназначение специалисты не смогли, но допустили что она каким-то образом была связана с обрядами древних культов.

Как сообщает Nauka w Polsce, поселение, где была найдена фигурка, некогда занимало площадь около восьми гектаров и было окружено тремя крепостными валами. Установлено, что оно возникло в эпоху раннего Средневековья между VIII и IX веками.

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Особое внимание ученых из Института археологии и этнологии Польской академии наук в ходе изучения местности привлекла серебрянная статуетка. Ее нашли на глубине 20 см в раннесредневековом культурном слое. Высота артефакта – всего 5 см, датируют ее примерно VIII веком. Как отметили специалисты, она мастерски сделана. На ней можно различить скрещенные на груди руки и пальцы на ногах. Черты лица узнать уже невозможно.

Ученые пытаются установить ее происхождение, сравнивают ее с похожими находками, но отмечают, что она уникальна. Специалисты предполагают, что она использовалась в каком-то культе.

Археологические раскопки около Ходлика начали проводиться еще 60 лет назад. За это время в его окрестностях было обнаружено множество фрагментов керамики. В 2020-2021 г.г. исследователям удалось открыть более 100 находок. Среди них – глиняная посуда, бронзовая застежка в форме кольца, подвеска в форме месяца, наконечники стрел и копий, элементы одежды и украшений.

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