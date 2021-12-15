Археологи обнаружили в Китае статуэтки Будды, которым больше 2 тыс. лет. Фото

Археологи обнаружили самые старые статуи Будды, когда-либо найденные в Китае. Медные украшения возрастом около 2200 лет, найденные во время раскопок царских гробниц, связанные с династией Восточная Хань.

На сегодняшний день находки являются старейшими статуями такого типа, обнаруженной в Китае. Об этом сообщает Daily mail (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одна статуя, известная как Шакьямуни, изображает Будду, стоящего на платформе в длинном плаще, а другая - Пяти Татхагат, которая подчеркивает пять великих Будд. Эти фигурки на 200 лет старше предыдущих статуй Будды, найденных в Китае, выполненные в стиле Гандхара. Это стиль буддийского изобразительного искусства, который развился на территории нынешнего северо-западного Пакистана и восточного Афганистана между I веком и VII веком до нашей эры.

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Статуи Будды были обнаружены археологами, работающими в северо-западной провинции Шэньси, расположенной в центральном регионе Китая, где в 1970-х годах была обнаружена всемирно известная терракотовая армия солдатских скульптур в натуральную величину.

В ходе раскопок, которые проводились с июня 2020 года по ноябрь 2021 года, было обнаружено 3648 древних гробниц, которые были построены с периода Сражающихся царств (475 г. до н.э. - 221 г. до н.э.) до династии Цин (1644-1911 гг. До н.э.)

По словам руководителя археологического проекта Ли Мина, место раскопок под названием кладбище Хонгдуюань на севере Чанъань, ныне известное как Сиань, как столица древних китайских династий Хань и Тан, было самым высококлассным кладбищем. Большинство похороненных в гробницах являются родственниками королевской семьи, высокопоставленными чиновниками и высокопоставленными лицами, и все это записано в исторических книгах.

К настоящему времени обнаружено более 16 тысяч предметов культурных реликвий, в том числе две статуи Будды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева на территории национального заповедника София Киевская археологи во время плановых раскопок обнаружили энколпион (крест-реликварий), которому примерно 800 лет. Он стал едва ли не первым экземпляром из себе подобных с Софии Киевской за все десятилетия ее исследований.