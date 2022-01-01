Археологи обнаружили в Китае сотни древних гробниц: рядом было много украшений и оружия

В центральном Китае, в провинции Хэнань, на территории города Санмэнься археологи обнаружили более чем 260 древних гробниц. По предварительным оценкам, гробницы относятся к периоду Сражающихся –царств (475-221 гг. до н.э.).

Как рассказало агентство Хinhuanet, вместе с древними гробницами было обнаружено большое количество погребальных предметов, в том числе древние бронзовые куранты, которые не встречались при раскопках специалистами в этом районе уже несколько десятилетий.

К настоящему времени из найденных 260 усыпальниц, раскопано около 100 гробниц, все они имеют прямоугольную форму и четкое геометрическое расположение.

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"Они могли быть частью хорошо спланированного кладбища", – предположил Ян Фэй из Института культурных реликвий и археологии Санмэнься, который руководит проектом раскопок.

По словам Яна, археологи обнаружили гробницы случайно, во время реализации местного строительство проекта. Он же уточнил, что на месте раскопок было обнаружено большое количество погребальных предметов, таких как изделия из бронзы, нефритовые изделия, аксессуары из агата, бронзовое оружие и изделия из кости. Однако особый интерес у исследователей вызвали куранты.

"Всего было раскопано девять бронзовых курантов и десять каменных курантов.Это первый раз, когда были обнаружены бронзовые куранты периода Сражающихся царств с момента основания города Санмэнься в 1986 году", – сказал он.

"Обнаружение этих древних гробниц даст ценную информацию для изучения исторических и культурных особенностей западной провинции Хэнань в период до Цинь (до 221 г. до н.э.), даст понятие о способе жизни и ее уровне в тот период", – добавил Ян. Земляные и исследовательские работы продолжаются.

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