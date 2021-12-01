Археологи обнаружили в Греции руины древнего города, о котором писал Гомер. Фото

В Греции, недалеко от порта Агиокампос, возле подножия горы Мавровуни, на участке простирающемся до скалистых берегов северного Эгейского моря, команда ученых обнаружила руины древнего города. Как считают эксперты, именно о нем писал Гомер в "Илиаде".

Как рассказал журнал Heritage Daily, археологи нашли строения эллинистического периода, возведенные из алебастра и местного камня. Согласно выводам экспертов, город был построен около 3-2 вв. до н.э. (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время раскопок специалистам удалось отыскать немало архитектурных элементов. В частности, они наткнулись на антаблемент – горизонтальное перекрытие над колоннадой, пять капителей в дорическом стиле, мраморную ножку скамьи, две сделанные из мрамора головы детей, основание некой статуи, куски колонн.

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Также среди руин древнего города были найдены – железные гвозди, фессалийские и македонские бронзовые монеты, наконечники стрел, бронзовые кольца, а также глиняные лампы, сосуды для питья и амфоры.

В руки археологов попали и таблички с именами торговцев, которые в свое время продавали посуду.

Однако наибольшее внимание ученых привлекала одна плитка с надписью. Ее они связали с Мелибойей – городом и полисом древности, который упоминал в своем знаменитом произведении Гомер. .

В частности, его упоминал Гомер во Второй Песне "Илиады", так называемом списке кораблей. Там древнегреческий поэт упоминает все греческие города, которые участвовали в кампании против Трои при царе Агамемноне. До сих пор место расположения Мелибойи оставались загадкой для ученых.

Гомер – древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм "Илиада" и "Одиссея". Ряд древних источников указывают, что он жил во времена Троянской войны. Место рождения Гомера достоверно неизвестно.

Илиада – древнейшая греческая поэма. Она повествует о коротком эпизоде в ходе Троянской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии археологи раскопали древнюю виллу, на полу одной из комнат которой, была выложена мозаика из "Илиады" Гомера.