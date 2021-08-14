Археологи обнаружили древний кинжал, связанный с загадочной цивилизацией. Фото

На юге Индии, в штате Тамил Наду, в деревне Контагай, археологи нашли в погребальной урне ржавый железный кинжал вместе с останками человеческих скелетов. По предварительной оценке, оружию около 2500 лет.

О находке рассказал Smithsonian Magazine и отметил, что нож принадлежал к некогда процветающей, но до сих пор не изученной цивилизации. Находка густо покрыта ржавчиной, но в то же время, у ножа хорошо сохранилась деревянная рукоять "практически в своем первоначальном виде".

Ученые отметили, что это довольно длинный клинок – около 40 сантиметров.

"К сожалению, он сломан, но все же артефакт можно изучить. Уже понятно, что данный тип оружия использовался воинами в период Сангама (примерно с III века до нашей эры до III века нашей эры)", – отметил директор Департамента археологии штата Тамил Наду Р. Сиванандама.

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Для более точной датировки оружия, кинжал отправили в США на экспертизу.

Кроме кинжала, археологи нашли ряд других удивительных артефактов. В том же месте, где нашли оружие, они раскопали множество останков человеческих скелетов, кости животных, погребальные урны, остатки различных строений с глиняными полами и кирпичными стенами.

Ученые предположили, что на месте современной деревни Контагай некогда существовала довольно развитая цивилизация.

"Как свидетельствуют находки, те, кто жил на этих землях намного ранее современников, играли в настольные игры, имели письменность и говорили на языке "тамил-брахми"", – рассказали эксперты.

Они предполагают, что данная цивилизация могла быть связана со знаменитой цивилизацией долины Инда или Хараппа.

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