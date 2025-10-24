Мы зациклились на Томагавках, которых может никогда и не будет. На самом деле, за прошедшую неделю произошло два действительно важных изменения в войне и в ее восприятии главными Актерами.

Видео дня

Далеко текст на языке оригинала.

1. Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції і вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс. Гра Путіна була в дві речі: не посваритися з Трампом і виграти час. Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов в свій "Афганістан" з усіма відповідними наслідками.

2. Ввівши санкції проти Роснєфті та Лукойла Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками

Висновків не буде. Це просто констатація змін (як я їх бачу). А щодо варіантів розвитку, то я писвв про них у вчорашньому та позавчорашньому постах.