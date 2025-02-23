Антипод и оппонент Меркель: кто может заменить Шольца и что это значит для Украины

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг. Высокие шансы заменить действующего канцлера Олафа Шольца есть у 69-летнего юриста, пилота любителя и политика, никогда не занимавшего государственных должностей Фридриха Мерца.

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Об этом говорится в статье NV. Известно, что когда-то Мерц уступил в этой борьбе Ангеле Меркель.

Фридрих Мерц – глава христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС, который с 2021 года выступает ведущей оппозиционной силой в Бундестаге. Он удерживал власть в течение 16 лет и теперь снова стремится сформировать правительство. Согласно опросам, на досрочных выборах прогнозируют, что блок ХДС/ХСС наберет около 30% голосов.

В свою очередь, глава ХДС – один из немногих немецких политиков, кто выразил поддержку Украине. Он призвал увеличить военную помощь Киеву и предоставить украинским военным ракеты Taurus. Также Мерц выступает за справедливый мир для Украины.

"Более 1000 дней украинский народ защищает от захватнической войны России. Украина также отстаивает ценности демократии и свободы, которые отстаивают Европа и Америка", – написал он в соцсети Х.

Мерц также говорил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным большая разница.

"Едва ли не главным отличием является то, что украинский президент был демократически легитимизирован, а российский президент остается у власти путем фиктивных выборов. Мы на стороне демократии. Мы на стороне Украины", – подчеркнул он.

Во время Мюнхенской конференции безопасности лидер христианско-демократического союза заявил о планах изменить политику Берлина по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.

"Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой. Моя личная позиция – об увеличении поставок европейского оружия в Украину", – отметил Мерц и добавил, что готов поставлять Киеву не только ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 22 февраля, действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что верит в свою победу и останется в должности. Он надеется, что большинство немцев проголосуют за Социал-демократическую партию (СДПГ), к которой он принадлежит.

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