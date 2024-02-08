Английский журнал The Economist поместил на обложку украинский дрон. Фото

Английский журнал The Economist на этой неделе поместил на обложку дрон украинского производства. Редакция назвала наш БПЛА "оружием будущего", которое однажды может стать таким же доминирующим, как артиллерия.

Обложку показали, в частности, на сайте The Economist. Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram прокомментировал такое приятное событие, назвав украинских производителей очень крутыми.

"Я верю, что за частными производителями будущее. Мы в этом убедились на примере дронов, дальше – рынок боеприпасов, РЭБ и наземных платформ", – написал чиновник.

Он подчеркнул, что по этой причине Украина создает для частных компаний самые лучшие условия в мире.

Напомним, накануне Федоров сообщил, что Украина готовится к запуску массового производства дронов-камикадзе по типу российских БПЛА "Ланцет". Дальность таких беспилотников будет достигать 40 км – вдвое больше, чем способны летать коптеры, которые сейчас применяются украинскими воинами на фронте.

По словам Федорова, сейчас проходят тестирование продукты нескольких компаний – и совсем скоро могут быть заключены первые контракты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Федоров сообщил, что разработчики из SkyLab UA создали стратегический ударный дрон Shoolika mk6. Беспилотник может наносить точные удары и особенно эффективен в ночных операциях.

– Кроме того, в Минцифры призвали украинцев собирать дома FPV-дроны для фронта. Речь идет об участии в проекте "Народный дрон" – бесплатный двухнедельный инженерный курс, обучающий, как у себя дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон.