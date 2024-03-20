Остановить Грузию на пути в ЕС: 'присоединит' ли Россия Южную Осетию перед инаугурацией Путина

Вопрос о возможном "вхождении" Южной Осетии (самопровозглашенное государство, созданное в результате оккупации РФ части Грузии) в состав России обсуждается в тесной координации с Москвой, заявил "председатель парламента республики" Алан Алборов. Таким образом, планы аннексии чужих территорий продолжают быть актуальными для руководства Российской Федерации.

Учитывая, как президент России Владимир Путин любит получать определенные "подарки" к своим знаменательным датам, "присоединение" оккупированной части Грузии к РФ может состояться накануне 7 мая – даты так называемой инаугурации российского диктатора на очередной срок.

О том, что стоит за заявлениями о "присоединении" Южной Осетии к России – в материале OBOZ.UA.

"Придет время – и мы это сделаем"

Вопрос "вхождения" Южной Осетии в состав Российской Федерации обсуждается в тесной координации с Кремлем. Об этом пропагандистскому российскому информационному агентству (РИА) "Новости" заявил так называемый председатель парламента республики Южная Осетия Алан Алборов.

"Все эти вопросы мы обсуждаем в тесной координации с Россией с учетом наших двусторонних отношений и договоров. Когда мы совместно с Россией придем к этому мнению, мы это сделаем", – ответил Алборов на вопрос о возможности провести "референдум" по этой теме.

При этом надо понимать, что на самом деле никаких особых обсуждений и не нужно. Если Путин решит, что пришло время порадовать русский народ "присоединением" еще одной оккупированной территории, он это сделает в сжатые сроки.

Когда же именно так называемая республика и РФ "могут прийти к такому общему мнению"? Учитывая, что Путин очень любит демонстрацию своих "постоянных побед", а Россия "неустанно прирастает новыми территориями", особенно в знаменательные для него даты, можно спрогнозировать, что "присоединение" состоится в дни путинской так называемой инаугурации, которая запланирована на 7 мая.

О "присоединении" говорят уже давно

Россия определенным образом контролирует территорию Южной Осетии с начала 90-х годов прошлого столетия. После нападения России на Грузию в 2008 году под ее контроль перешла уже вся Южная Осетия. Более того, российские войска вместе с местными боевиками провели в самопровозглашенной республике этническую чистку, что привело к массовому выселению почти всего грузинского населения региона.

Так называемое руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о своих планах провести "референдум" о вхождении в состав РФ. В мае 2022 года "референдум о присоединении" Южной Осетии к России уже даже назначили, но затем отложили, "учитывая неопределенность правовых последствий выносимого вопроса".

Уже в 2023 году заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии. Он допустил, что "если возникнут веские причины", то Россия заберет земли Абхазии и Южной Осетии себе, зафиксировав их как свои территории.

К слову, Путин довольно часто транслирует на публику через кого-то из своих приспешников то, что пока не готов озвучить лично. В последнее время таким "избранным" стал Медведев.

"Если для нашей обеспокоенности возникнут реальные причины – медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", – отмечал год назад Медведев.

Путин не хочет останавливаться

"Процесс аннексии территорий, которые Российская Федерация считает входящими в ее зону влияния, с точки зрения ее руководства, не должен останавливаться. В этом смысле "руководство" Южной Осетии является для российских властей очень комфортным партнером для дальнейшего продвижения этого тезиса" – такое мнение по поводу перспектив "вхождения" Южной Осетии в состав РФ высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

"Сейчас у Кремля нет понимания, как будет продолжаться его война против Украины, где войска РФ вот уже два года не могут прорвать оборону украинских войск даже на Донбассе и фактически вынуждены были защищать свои позиции во время контрнаступления украинской армии. Таким образом, для демонстрации того, что Россия "расширяется" и имеет возможность это делать за счет территорий бывших советских республик, осталось не так уж много регионов. Южная Осетия – один из них, потому что, например, с еще одной оккупированной россиянами грузинской территорией – Абхазией, у Кремля есть определенные проблемы. Эта самопровозглашенная республика вообще не стремится к воссоединению с РФ. Таким образом, Москва не может продиктовать Сухуми программу "вхождения", ведь с этим могут возникнуть серьезные проблемы.

Важным триггером российской идеи "присоединения" Южной Осетии также является стремление Грузии стать кандидатом в члены Европейского Союза, что, в свою очередь, создает возможности для начала переговорного процесса между ЕС и Тбилиси в будущем. Поэтому, если псевдограницы Российской Федерации будут проходить в нескольких десятках километров от Тбилиси, Москва может считать, что будет иметь надежный инструмент шантажа Европейского Союза, чтобы не позволить Западу провести эффективный процесс европейской интеграции Грузии.

В России до сих пор считают, что государства, не имеющие полного контроля над своей международно признанной территорией, такие как Украина, Молдова и Грузия, могут, конечно, считаться кандидатами в члены Европейского Союза и проводить переговоры с ЕС, но стать полноценными членами Евросоюза они не смогут до решения вопроса о восстановлении своей территориальной целостности. О том, чтобы эта территориальная целостность не была восстановлена, "позаботится" Владимир Путин и его агрессивная армия. Именно поэтому идея аннексии чужих территорий является для российского политического руководства некой остановкой цивилизационного развития соседних стран. Это также позволяет в будущем посягать на ликвидацию их суверенитета. Об этом недавно абсолютно безапелляционно и однозначно заявил один из ближайших соратников Путина – Дмитрий Медведев", – отметил Виталий Портников.