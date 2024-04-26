'Америке нужна новая стратегия': отставной американский генерал обратился к Байдену

Эпоха после холодной войны закончилась. Наступает новая геополитическая эра, и перед властями Соединенных Штатов встает насущная задача – обновить "основы могущества" США. Мир, сохранение демократических ценностей и прочность международной системы зависят от того, насколько успешно США войдут в новую эпоху.

Так считает четырехзвездный генерал армии США в отставке, бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, глава Atlantic Council Уэсли К. Кларк. Генерал написал меморандум, адресованный президентам США.

Соединенные Штаты столкнулись с новой угрозой: новообразованной группой "активно противостоящих" международному порядку авторитарных государств. Поскольку этот порядок поддерживает мировое сообщество "во главе с США", американские власти должны признать несколько "новых суровых истин", заметил генерал.

Новая группа авторитарных государств – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – осознанно образуют блок стран, чтобы на фоне разрушенного американского превосходства перераспределить глобальную власть и разделить мир на сферы влияния.

Более того: этот блок склонен к применению силы. РФ (в случае успеха войны в Украине) может начать боевые действия против Молдовы, Грузии, Казахстана, Польши или стран Балтии. Китай также открыто признает возможность военной анексии Тайваня. Так же угрожают войной Иран Израилю и КНДР Южной Корее.

Ядерное оружие снова имеет значение. Российский диктатор Владимир Путин "неоднократно и успешно угрожал применением ядерного оружия, чтобы блокировать западную помощь Украине", заметил Уэсли К. Кларк. Россия и Китай увеличивают и модернизируют свои ядерные арсеналы.

Армия и флот США имеют проблемы. Уже несколько лет существует нехватка набора личного состава.

Экономические санкции США оказались недостаточными, а иногда даже контрпродуктивными. Россия продолжает получать важные компоненты для производства оружия в обход введенных ограничений. Кроме открытого экспорта нефти и газа, РФ тайно зарабатывает на контрабанде энергоресурсов. И в США потакают этому, запрещая Украине бить по НПЗ РФ.

Генерал предлагает властям США перейти к новым модусам политического поведения, которые он называет " демонстрацией жесткой силы " американского лидерства.

Во первых нужно закрепить неприкосновенность политической системы США, "высшую ценность страны". Это означает устранение злонамеренного иностранного влияния на американские выборы и формирование политики. США должны "предотвратить злонамеренное использование открытости и прозрачности своей демократии врагами", отметил Уэсли К. Кларк.

Следует также укрепить ядерные силы сдерживания и все системы, придающие им надежность. Увеличение финансирования этой отрасли, а также космической связи, противоракетной и противокосмической обороны "станет важным сигналом противников", считает генерал.

Соединенные Штаты должны взять на себя обязательство поддерживать Украину. Не прекращение боевых действий – только победа Украины "необходима для поддержания верховенства международного права и предотвращения других войн".

Отдельно Уэсли К. Кларк предлагает усилить сдерживание Китая и КНДР военными США в Тайване и Южной Корее соответственно, а также изменить свою политику по Ирану (избежание эскалации на подавление террористической "оси сопротивления").

Также генерал считает необходимым увеличить финансирование вооруженных сил США до 4% ВВП, и сохранить "до сих пор существующее лидерство США в кибернетическом и космическом противостояниях". И в целом Америка должна усилить "свою финансовую мощность".

Как сообщал OBOZ.UA, Уэсли Кларк еще два года спустя предупреждал: Путин создает прецедент, по которому любое ядерное государство будет считать, что оно может безнаказанно аннексировать территорию соседей. Именно поэтому наиболее вероятными становятся войны между Китаем и Тайванем, между Индией и Пакистаном, между Ираном и Израилем, между Северной и Южной Кореей и т.д.

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