Американцы доверяют Зеленскому больше, чем Байдену - результаты опроса

Лидер украинской нации Владимир Зеленский стал фаворитом среди политиков у американского населения. Он получил поддержку 72% у опрошенных граждан США, чем превзошел в рейтинге доверия их собственного президента Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center. Респонденты высоко оценивают деятельность Зеленского как в отношении собственного государства, так и на мировой арене.

С заметным отрывом от украинского гаранта в рейтинге американского признания следуют лидер Франции Эммануэль Макрон (55% опрошенных) и канцлер Германии Олаф Шольц (53%). Сам Байден оказался аж на четвертой строчке, получив 48% голосов тех, кто ему по-прежнему доверяет.

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Пятерку лидеров замкнул, но сильно от них отстал президент Китая Си Цзиньпин – политик получил только 15% поддержки среди населения Штатов. В частности на такой низкий результат повлияла позиция невмешательства КНР и низкая солидарность с Украиной на фоне войны с Россией, что остается ключевой повесткой всего западного общества.

Что касается главы страны-агрессора Владимира Путина, то на сегодня к нему испытывает симпатию абсолютное меньшинство американцев. Только 6% опрошенных выразили ему свою поддержку, остальные относятся к террористу международного масштаба с отвращением, презрением и ненавистью.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский эмоционально выступил перед Конгрессом США и призвал политиков отправить в нашу страну военные самолеты и системы ПВО, что позволит спасти тысячи жизней мирных людей.

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