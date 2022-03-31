Американский генерал заявил, что стратегия США по сдерживанию Путина потерпела неудачу: НАТО может увеличить контингент в Европе

Командующий войсками США в Европе, генерал Тод Уолтерс заявил, что вторжение Владимира Путина в Украину показало, что усилия администрации Байдена "сдержать и разубедить" российского лидера потерпели неудачу. Он рассказал, что перед началом широкомасштабной войны в Украине президент США вместе с союзниками работали над усилением санкций против РФ и укреплением восточного фланга НАТО.

Уолтерс также отметил, что Путину врали о реальном состоянии российской армии. Об этом он сказал, выступая перед комитетом Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, о заседании которого пишет Daily Mail.

По словам Уолтерса, в преддверии вторжения президент Джо Байден работал с союзниками над усилением санкций против Москвы и размещением войск для укрепления восточного фланга НАТО. Целью стратегии было "сдержать и отговорить" Путина от начала вторжения.

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Когда член палаты представителей - республиканец Майк Галлахер спросил у Уолтерса, считает ли тот, что сдерживание в Украине потерпело неудачу, тот ответил: "Не могу оспорить ваш вывод", добавив при этом, что "солидарность НАТО сохранилась".

Также в США уверяют, что высшее командование российской армии ввело Путина в заблуждение относительно реального положения дел в ВС РФ, что заставило его "чувствовать себя введенным в заблуждение" и обострило отношения с министром обороны России Сергеем Шойгу и его ведомством.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из сенаторов США убежден, что. война в Украине переходит в решающую фазу. Ангус Кинг-младший считает, что определяющими станут следующие две недели.

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