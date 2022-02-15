Американец заявил, что его семья видела 'снежного человека': появилось фото

Житель штата Джорджия в США заявил, что емго семье удалось сфотографировать "снежного человека". Мужчина также опубликовал "доказательства" существования мистического создания – размытую фотографию с темным силуэтом.

Cнимок появился на сайте Reddit. Примечательно, что многие пользователи сети скептически отнеслись к таким утверждениям о существовании йети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мужчина, который опубликовал фото, убежден, что его родственники запечатлели настоящее доказательство "снежного человека". На изображении видна темная фигура, скрывающаяся между деревьями, хотя из-за качества изображения неясна точная ее природа.

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Также американец, заявил, что снимок лучшего качества не удалось сделать, так как "йети" быстро скрылся. Он отметил, что его семья увидела таинственное существо, выглядывающее из-за деревьев, когда они гуляли.

Однако, в то время как некоторые комментаторы анализировали длину шеи и размер плеч "снежного человека", другие придерживались более ироничного подхода. Один комментатор предположил, что фигура больше похожа на Дарта Вейдера из "Звездных войн", а другой предположил, что это может быть Чубакка из того же фильма.

Другие также раскритиковали "доказательства", отметив, что это не очень качественная работа в Photoshop. Также люди удивились, как можно было сделать такое некачественное фото в 2022 году.

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