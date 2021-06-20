Американец угнал "скорую" и устроил гонки с копами, спасаясь от смерти

В Балтиморе, штат Мэриленд США, мужчина угнал машину скорой помощи якобы для того, чтобы отвезти себя в больницу с сердечным приступом. Для этого он вызвал медиков, и пока врачи находились в здании, "пациент" запрыгнул в машину, в которой остались ключи.

Как сообщает NBC News, мужчину задержала полиция возле больницы MedStar Harbour и взяла под стражу. Американец объяснил полицейским, что решил самостоятельно отвезти себя в больницу.

Поговорив с ним, следователи определили, что у мужчины "кризисная ситуация со здоровьем". Есть ли у него травмы или повреждения, не сообщается. Также не уточняется, предъявлены ли этому человеку какие-либо обвинения.

Напомним, ранее аналогичный случай произошел в Броварах Киевской области. Тогда 20-летний парень похитил автомобиль медицинской помощи, воспользовавшись тем, что водитель ненадолго оставил машину.

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Мужчина пытался самостоятельно догнать похищенное служебное авто. Однако ему помог экипаж группы реагирования патрульной полиции.

"Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог", – уточнили в полиции.

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