Задержание консула Сосонюка в России могло готовиться заранее – МИД
Федеральная служба безопасности России готовила задержание консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге якобы по заранее спланированному сценарию.
Заявление об этом сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "Суспільному" 17 апреля. По его словам, "с самого начала стало понятно, что это банальная провокация".
Заместитель министра указал, что сотрудник Генерального консульства в день задержания встретился с одной из своих знакомых в Санкт-Петербурге.
"Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", – рассказал Енин.
Российские спецслужбы инкриминируют украинском дипломату сбор закрытых сведений, хотя Сосонюк был едва знаком с собеседницей, подчеркнул заместитель главы МИД.
"Он никогда не обращался к ней и к кому-либо другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", – сообщил замминистра.
Задержание сотрудника дипломатического ведомства в РФ продолжалось около часа. Пока он находится в безопасности, на территории консульского учреждения.
Енин рассказал, что в течение 18 апреля украинская сторона будет способствовать эвакуации консула в Украину. "Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", – отметил представитель МИД.
После инцидента украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации, добавил он.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ на несколько часов задержала консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка. Причиной назвали попытку получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.
Было опубликовано видео момента задержания, а затем следственных действий с консулом.
В итоге было принято решение выслать из Украины старшего дипломата посольства России в Киеве.
Украина готовит симметричный ответ в отношении дипломатов РФ.