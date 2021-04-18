Задержание консула Сосонюка в России могло готовиться заранее – МИД

Федеральная служба безопасности России готовила задержание консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге якобы по заранее спланированному сценарию.

Заявление об этом сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "Суспільному" 17 апреля. По его словам, "с самого начала стало понятно, что это банальная провокация".

Заместитель министра указал, что сотрудник Генерального консульства в день задержания встретился с одной из своих знакомых в Санкт-Петербурге.

"Она начала доставать какие-то непонятные материалы. Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", – рассказал Енин.

Российские спецслужбы инкриминируют украинском дипломату сбор закрытых сведений, хотя Сосонюк был едва знаком с собеседницей, подчеркнул заместитель главы МИД.

"Он никогда не обращался к ней и к кому-либо другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", – сообщил замминистра.

Задержание сотрудника дипломатического ведомства в РФ продолжалось около часа. Пока он находится в безопасности, на территории консульского учреждения.

Енин рассказал, что в течение 18 апреля украинская сторона будет способствовать эвакуации консула в Украину. "Поскольку, по нашему мнению, его здоровью и жизни может угрожать опасность", – отметил представитель МИД.

После инцидента украинские консулы находятся в состоянии повышенной мобилизации, добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ на несколько часов задержала консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка. Причиной назвали попытку получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.