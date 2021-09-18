Лукашенко заявил о белорусских землях в Литве и Польше. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Александр Лукашенко

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что столица Литвы Вильнюс и город в Польше Белосток – это белорусские земли. По словам политика, государство "об этом молчит" и на эти территории не претендует.

С соответствующей речью Лукашенко выступил по случаю Дня народного единства, который ввели в РБ в этом году 17 сентября. Фрагментами речи самопровозглашенного президента на форуме "Символ единства" поделился Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам политика, соседи РБ "даны от бога, как и любому другому государству".

Лукашенко утверждает: Беларусь в хороших отношениях с соседними странами, "стремится к миру и дружбе" и не претендовала на чужие территории.

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"Мы никогда не зарились на чужой каравай и клочок земли. Нам своего хватает", – сказал нелегитимный глава Беларуси.

"Мы даже не напoминаем сегoдня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильнo – это тоже белoрусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не гoворим!" – сказал Лукашенко, а зал отреагировал на заявление аплодисментами.

Александр Лукашенко

После непродолжительной паузы политик высказался о единстве белорусов. "Это нерушимо, это – навсегда!" – продолжил свое выступление Лукашенко.

Отметим, что канал "Пул первого" в Telegram довольно неоднозначно подписал этот фрагмент выступления политика. Лукашенко, как высказались авторы поста, "ни на что не намекает".

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка уверен: Лукашенко не смог нормализовать работу в стране и сейчас пребывает в "режиме выживания".

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