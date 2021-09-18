Лукашенко заявил о белорусских землях в Литве и Польше. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что столица Литвы Вильнюс и город в Польше Белосток – это белорусские земли. По словам политика, государство "об этом молчит" и на эти территории не претендует.

С соответствующей речью Лукашенко выступил по случаю Дня народного единства, который ввели в РБ в этом году 17 сентября. Фрагментами речи самопровозглашенного президента на форуме "Символ единства" поделился Telegram-канал "Пул первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам политика, соседи РБ "даны от бога, как и любому другому государству".

Лукашенко утверждает: Беларусь в хороших отношениях с соседними странами, "стремится к миру и дружбе" и не претендовала на чужие территории.

Видео дня

"Мы никогда не зарились на чужой каравай и клочок земли. Нам своего хватает", – сказал нелегитимный глава Беларуси.

"Мы даже не напoминаем сегoдня им о том, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильнo – это тоже белoрусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не гoворим!" – сказал Лукашенко, а зал отреагировал на заявление аплодисментами.

После непродолжительной паузы политик высказался о единстве белорусов. "Это нерушимо, это – навсегда!" – продолжил свое выступление Лукашенко.

Отметим, что канал "Пул первого" в Telegram довольно неоднозначно подписал этот фрагмент выступления политика. Лукашенко, как высказались авторы поста, "ни на что не намекает".

Как писал OBOZREVATEL, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка уверен: Лукашенко не смог нормализовать работу в стране и сейчас пребывает в "режиме выживания".